Смс, которое он отправляет, когда скучает, согласно гороскопу

Неважно, находитесь ли вы в отношениях на расстоянии или просто оба сейчас на работе. Услышать, что по вам соскучились, приятно всегда.

Но если вашего партнера нельзя назвать закоренелым романтиком, это не означает, что он меньше о вас заботится. Каждая пара уникальна, и у всех свои особые манеры в общении. Если вы вместе уже не первый месяц, эти особенности становятся заметны. Он задает вам вопрос: «Я заказал тайскую еду на ужин. А ты что ела?» На деле он подразумевает следующее: «Хотел бы, чтобы мы были сейчас вместе». От одного смайлика до целого проникновенного абзаца — вот что, согласно гороскопу, вы можете ожидать от своих партнеров, когда они по вам скучают.

Водолей

«Ты знал(а), что в молнии достаточно энергии, чтобы поджарить 100 000 кусков хлеба?»

Водолеи — чудаки, и они этим гордятся. Вместо того чтобы просто признаться, что они по вам соскучились, с большей вероятностью Водолей отправит вам случайный факт из ниоткуда. А потом он еще может игнорировать ваш ответ по несколько дней.

Рыбы

«Благодаря тебе в садах цветущих дней

Я задыхался запахом весны.

Я позабыл твой стан и лик, и руки, И становился достояньем пустоты».

(Пабло Нерудо, «Любовь»)

Рыбы очень сентиментальны, и когда дело доходит до выражения чувств, они не сдерживают себя. Если ваш партнер-Рыбы скучает по вам, то ждите от него пронзительный монолог или романтическое стихотворение. И, пожалуйста, подумайте об их ранимом сердце и поскорее ответьте на это сообщение.

Овен

«Я скучаю по тебе, но, скорее всего, не так сильно, как ты по мне».

Овны очень уверены в себе и не очень чувствительны. Поэтому будьте к этому готовы. Когда вы получите сообщение от Овна, оно будет немного дерзким, а не милым. Рожденные под этим знаком не любят чувствовать себя побежденными, и им очень трудно показать свою уязвимость и эмоции.

Телец

«Не могу дождаться момента, когда мы сможем вместе отдыхать и смотреть Netflix».

Тельцы немного ленивые, поэтому не стоит ожидать от них больших сообщений, в которых они будут кричать о том, что соскучились. Не поймите их неправильно, ведь Тельцы любят глубоко и всем сердцем. Но свой диван и телевизор они любят не меньше. И больше всего на свете Тельцы скучают по возможности побездельничать вместе с вами.

Близнецы

«Привет, я скучаю по тебе».

Спустя 40 секунд: «Кстати, ты не вымыл(а) грязную посуду, которую я попросил(а) тебя помыть вечером перед тем, как уйти».