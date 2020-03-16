Смс, которое он отправляет, когда скучает, согласно гороскопу

У каждого свой способ сказать: «Я по тебе скучаю». Некоторые скажут это именно так, а кто-то отправит смешную картинку или интересную новость. Текст, который он присылает, может быть романтичным, а иногда покажется глупым, пишет Wday.
Неважно, находитесь ли вы в отношениях на расстоянии или просто оба сейчас на работе. Услышать, что по вам соскучились, приятно всегда.
Но если вашего партнера нельзя назвать закоренелым романтиком, это не означает, что он меньше о вас заботится. Каждая пара уникальна, и у всех свои особые манеры в общении. Если вы вместе уже не первый месяц, эти особенности становятся заметны. Он задает вам вопрос: «Я заказал тайскую еду на ужин. А ты что ела?» На деле он подразумевает следующее: «Хотел бы, чтобы мы были сейчас вместе». От одного смайлика до целого проникновенного абзаца — вот что, согласно гороскопу, вы можете ожидать от своих партнеров, когда они по вам скучают.
Водолей
«Ты знал(а), что в молнии достаточно энергии, чтобы поджарить 100 000 кусков хлеба?»
Водолеи — чудаки, и они этим гордятся. Вместо того чтобы просто признаться, что они по вам соскучились, с большей вероятностью Водолей отправит вам случайный факт из ниоткуда. А потом он еще может игнорировать ваш ответ по несколько дней.
Рыбы
«Благодаря тебе в садах цветущих дней
Я задыхался запахом весны.
Я позабыл твой стан и лик, и руки, И становился достояньем пустоты».
(Пабло Нерудо, «Любовь»)
Рыбы очень сентиментальны, и когда дело доходит до выражения чувств, они не сдерживают себя. Если ваш партнер-Рыбы скучает по вам, то ждите от него пронзительный монолог или романтическое стихотворение. И, пожалуйста, подумайте об их ранимом сердце и поскорее ответьте на это сообщение.
Овен
«Я скучаю по тебе, но, скорее всего, не так сильно, как ты по мне».
Овны очень уверены в себе и не очень чувствительны. Поэтому будьте к этому готовы. Когда вы получите сообщение от Овна, оно будет немного дерзким, а не милым. Рожденные под этим знаком не любят чувствовать себя побежденными, и им очень трудно показать свою уязвимость и эмоции.
Телец
«Не могу дождаться момента, когда мы сможем вместе отдыхать и смотреть Netflix».
Тельцы немного ленивые, поэтому не стоит ожидать от них больших сообщений, в которых они будут кричать о том, что соскучились. Не поймите их неправильно, ведь Тельцы любят глубоко и всем сердцем. Но свой диван и телевизор они любят не меньше. И больше всего на свете Тельцы скучают по возможности побездельничать вместе с вами.
Близнецы
«Привет, я скучаю по тебе».
Спустя 40 секунд: «Кстати, ты не вымыл(а) грязную посуду, которую я попросил(а) тебя помыть вечером перед тем, как уйти».
В этом вопросе Близнецы универсальные. Они могут быть милыми, а через минуту они захотят откусить вам голову. Вы никогда не сможете предугадать, в каком настроении будет Близнец, поэтому вы никогда не узнаете, какое сообщение они могут написать следующим.
Рак
«Я знаю, прошло всего три дня, но я каждый день смотрю на наши старые фотографии и каждую ночь вижу сны о тебе. Ты тоже по мне скучаешь? Может, скоро поболтаем по FaceTime?»
Некоторые люди считают Раков нуждающимися во внимании, но правильнее будет назвать их сентиментальными. Они расцветают от нежных слов и объятий. Поэтому если вы находитесь далеко друг от друга, скорее всего, им потребуется больше внимания, чем обычно.
Лев
«У меня сегодня был такой чудесный день. Хотелось бы, чтобы ты была здесь, и я мог тебе о нем рассказать».
Львы, как и Раки, нуждаются во внимании, но они делают это по-другому. Львы действительно любят внимание, и им нужна публика, перед которой они будут выступать. Если тебя нет рядом, чтобы выслушать историю о том, как прошел его день, то кому же тогда он будет это рассказывать?
Дева
«Я увижу тебя только через 2 дня, 11 часов и 39 минут».
Девы очень активны. Вы всегда можете положиться на них, если хотите быть практичным и пунктуальным человеком. Поэтому разве можно считать странным то, что они считают минуты до вашей встречи? Возможно. Но Девы никогда ничего не забывают и всегда планируют наперед.
Весы
«Как прошел твой день? Расскажи мне все в мельчайших деталях».
Весы — отличные слушатели. Общительные и добродушные Весы терпеливо позволят вам часами без умолку рассказывать свои истории. Они не будут чувствовать необходимость добавить что-то от себя, потому что Весы ставят ваши потребности выше своих собственных нужд.
Скорпион
«👋 😫 😚».
Скорпионы — абсолютная загадка, и им это очень нравится. Зачем им пытаться открыто говорить о своих чувствах, если они могут держать вас в неведении? Их способ сказать: «Я по тебе скучаю» — это отправить случайный набор смайликов и позволить вам разгадать их значение.
Стрелец
После 5 дней молчания: «Эй, я по тебе соскучился».
Стрельцов нельзя назвать последовательными людьми. Они просто терпеть не могут ощущать чувство привязанности. Вместо того чтобы во время вашей разлуки не выпускать из рук телефон, они, скорее всего, забудут его дома. А когда Стрелец вернется домой, он забудет вам написать.
Козерог
«Значит, ты прилетаешь в субботу в 16:15, правильно? Ты сдаешь багаж или у тебя только ручная кладь? Я пытаюсь понять, в какое время мне нужно выйти из дома, чтобы тебя забрать. Как думаешь, рейс могут перенести? Можешь сказать номер рейса, чтобы я знал, если он задержится?»
Козероги, пожалуй, наименее расслабленные знаки зодиака, но они ничего не могут с этим поделить. Козероги очень любят быть организованными. Также их трудно назвать романтиками. Их способ сказать: «Я по тебе скучаю» — это предупредить вас о том, что по прогнозу ожидается дождь, поэтому вам лучше взять с собой зонтик.
Помните, что ваш партнер не должен сочинять вам сонеты, чтобы проявить свою заботу. Независимо от того, какой текст вы получите от своей половины, знайте одно — они думают о вас, и этого должно быть достаточно, чтобы вы улыбнулись.