Как сварить самый вкусный постный борщ

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение этого периода православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, яйца и молочные продукты. При этом можно есть крупы, фрукты, овощи, грибы, бобовые, пишет Сегодня.