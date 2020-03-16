Пн, 16.03.2020

Как сварить самый вкусный постный борщ

Борщ.

ФОТО: Вера Копти

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение этого периода православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, яйца и молочные продукты. При этом можно есть крупы, фрукты, овощи, грибы, бобовые, пишет Сегодня.

Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите вкусный борщ с фасолью и грибами. Он получается очень ароматным и насыщенным. Только обязательно дайте ему настояться перед подачей.

Вкуснейший постный борщ

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

82 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 л воды
  • 250 г вареной фасоли
  • 300 г капусты
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 6-8 шампиньонов
  • 1 печеная свекла
  • 250 мл томатного сока
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 лавровых листа
  • 6 шт. перца горошком

Способ приготовления:

  1. Подготовить овощи. Капусту нашинковать, свеклу нарезать соломкой, лук измельчить. Морковь натереть на крупной терке, небольшие грибы разрезать на четвертинки.
  2. Довести до кипения воду в кастрюле.
  3. Лук обжарить в масле до мягкости, затем добавить морковь и готовить 10 минут. Затем добавить печеную свеклу и тушить еще пять минут.
  4. Смешать томатный сок и пасту, вылить к овощам и готовить пять минут. Добавить чайную ложку соли и сахар, перемешать и отставить в сторону.
  5. В отдельной сковороде слегка обжарить грибы в масле.
  6. В кипящую воду добавить оставшуюся соль, лавровый лист, перец горошком, капусту, фасоль и грибы. Довести до кипения и варить 10-20 минут или до готовности капусты.
  7. Добавить овощную заготовку и довести до кипения. Выдавить зубчик чеснока и варить еще пять минут. Дать борщу настояться перед подачей.
  8. Подавать вместе с хлебом, по желанию посыпав измельченной зеленью.

Как запечь свеклу для борща

Помойте свеклу и заверните ее в фольгу. Отправьте в духовку и запекайте при 180-200 ºС, пока она не начнет легко протыкаться вилкой.

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