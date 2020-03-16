Шесть типов мужей: какой у тебя и что с ним делать

Критик

«Совершенство – не предел» – таков главный девиз мужчины-критика. Для него все вокруг – материал, который нужно улучшить и довести до идеального состояния. Все должно быть так прекрасно, как видит это он сам. В том числе и жена. Поэтому рядом с критиком бывает очень сложно ужиться. Он, не стесняясь, скажет, что вы недостаточно хорошо моете пол, недосаливаете борщ или неровно нарисовали стрелки. Такие замечания критик выдает всем, кто рядом: друзьям, коллегам, родственникам. И хотя он считает, что действует из лучших побуждений и все должны принимать его слова смиренно, осознавая их истинную цель, критик забывает, что может не только раздражать, но и ранить тех, кто рядом, ведь он не дает поблажек никому. Чтобы продержаться рядом с таким человеком, надо уметь перенаправить его идеализм на какое-либо занятие, возможно, так его пыл поубавится.

Контролер

Тип, который сразу рассмотреть нелегко. Все начинается вроде бы с простых звонков на тему, где ты и с кем, когда будешь и все ли в порядке. Но со временем эта забота может перейти в навязчивое присутствие и требование отчитываться во всех моментах вашей жизни. Как же бороться с контролем? Есть два варианта. Первый – продолжать вести свою отдельную жизнь, видеться с друзьями и заниматься интересными делами, не посвящая мужа в детали, сохраняя баланс между семьей и собственными интересами. Пока вы не посвящаете свою половину в подробности быта, сам он туда проникнуть не сможет. Вариант второй – сдаться. К сожалению, и в том, и в другом случае интерес контролера к тебе может быстро угаснуть.

Тиран

Это словно испорченный контролер, уже совсем не играющий роль заботливого доброго опекуна. Тирану нужно не просто контролировать твое время. Такому мужчине необходимо выполнение его слов и подчинение. Жить с тираном опасно и чревато получением психологических травм, потому что требование от женщины подчинения в быту – это тоже форма насилия. Будь внимательной, чтобы не упустить тот момент, когда мужчина переходит грань между принятием решений и подчинением все под свои стандарты. Но как быть, если ты полюбила тирана? Сжать зубы и бежать. Тиран не способен услышать другого, а потому и не способен измениться.

Трудоголик