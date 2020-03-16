Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

Коронавирус продолжает распространятся по всему миру. На сегодняшний день, 16 марта, в Эстонии выявлены 205 зараженных. По сравнению со вчерашним днем добавились 34 случая заражения.
В такой период детям стоит находиться дома, а не на детских площадках или в развлекательных центрах.
Ребенок может заразиться коронавирусом. Но по статистике, среди всех заболевших деток всего 1%. Летальных случаев среди детей не зафиксировано. Китайские врачи проанализировали течение болезни среди малышей. Выявили, что ни у одного ребенка не было зафиксировано тяжелой вирусной пневмонии. Дети не нуждались в респираторной поддержке или интенсивной терапии. У некоторых деток коронавирус прошел в легкой форме, а у 1 ребенка из 10 вообще не было никаких симптомов.
Китайские врачи установили, что у детей, заразившихся коронавирусом, наблюдался резкий скачок температуры – 38-39 °С, – рассказывает педиатр Ольга Власова. – В остальном же симптомы были такие же, как у взрослых: сухой кашель, першение в горле, слабость, вялость. В некоторых случаях наблюдались диарея и конъюнктивит.
Симптомы коронавирусной инфекции схожи с симптомами ОРВИ и гриппа. Поэтому при подъеме температуры обязательно оставайтесь дома и свяжитесь с семейным врачом.
Основные моменты – донести детям информацию о профилактике:
- Не подходить ближе, чем на метр к людям, которые кашляют или чихают.
- Обязательно мыть руки с мылом в течение 20-30 секунд. Особенно перед едой и после туалета.
- Попросить детей не есть из общих упаковок или посуды (сухарики, чипсы, орешки и т.д.).
- Напомните детям, а особенно подросткам, что в период карантина следует отказаться от объятий, поцелуев и рукопожатий.
- Обрабатывайте антисептиком или спиртовыми салфетками поверхности, которые касаются много людей (дверные ручки, выключатели, домашние телефоны, клавиатуру, смартфон).
- Не посещать массовые мероприятия.
Обязательно расскажите детям всех возрастов о коронавирусе. И о том, почему так важна профилактика. Приведите примеры из истории об эпидемиях в мире. И объясните, что такое карантин и почему нужно сидеть дома,
– подытожила педиатр.