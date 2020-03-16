Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

В такой период детям стоит находиться дома, а не на детских площадках или в развлекательных центрах.

Ребенок может заразиться коронавирусом. Но по статистике, среди всех заболевших деток всего 1%. Летальных случаев среди детей не зафиксировано. Китайские врачи проанализировали течение болезни среди малышей. Выявили, что ни у одного ребенка не было зафиксировано тяжелой вирусной пневмонии. Дети не нуждались в респираторной поддержке или интенсивной терапии. У некоторых деток коронавирус прошел в легкой форме, а у 1 ребенка из 10 вообще не было никаких симптомов.