Орландо Блум полгода воздерживался от секса до знакомства с Кэти Перри

Он сказал мне: «Если ты хочешь серьезных отношений, воздерживайся в течение нескольких месяцев и разберись с этим». Это избавит от идеи идти на вечеринку и думать: «С кем я познакомлюсь сегодня?». И вдруг я осознал, что можно иметь отношения с женщиной, которая тебе просто подруга,