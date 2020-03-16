Как перестать постоянно трогать лицо руками: пять эффективных способов

1. Контролируйте себя

Часто люди даже не подозревают, как часто они кладут ладони на лицо, когда что-то читают перед монитором, чешут брови, когда о чем-то думают, трогают себя за подбородок, нос или губы. Начните отслеживать это, выпишите на бумагу, подумайте, чем можно заменить эти действия и начните их контролировать.

Позже, каждый раз, когда захочется притронуться к лицу, вы будете себя одергивать.

2. Найдите себе замену

Чтобы облегчить процесс отвыкания от искушения потрогать себя за лицо, купите себе мяч-антистресс, достаньте спиннер, повесьте на руку резинку, которую будете перевешивать с одной руки на другую, как только нарушите обещание не трогать свое лицо.

3. Создайте себе напоминания

Чтобы ускорить процесс избавления от плохой привычки, создайте себе напоминания об этом: повесьте на рабочий монитор стикер со словами «Руки прочь от лица» или поставьте на заставку на телефон с такой надписью.

4. Создайте искусственные препятствия

Девушкам, которые пользуются декоративной косметикой, например, не захочется испортить макияж, трогая себя за лицо. Девушки также могут отрастить длинные ногти, которые не позволят часто трогать лицо. Вместо очков, можно надеть линзы, которые не захочется испортить, удовлетворив желание потереть глаза. А если глаза чешутся именно из-за них, тогда снимайте их немедленно и надевайте очки.

5. Совет дерматолога