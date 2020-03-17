Ей точно 50? Дженнифер Лопес похвасталась шикарной фигурой в боди

Дженнифер Лопес для многих поклонников является примером для подражания: в свои 50 певица обладает роскошной фигурой, которую любит подчеркивать соблазнительными и эффектными нарядами. Так, к примеру, в этот раз поп-дива похвасталась своими стройными ногами, пишет Вива.