Нюша показала подписчикам новый цвет волос

- подписала фотографии знаменитость, а также предложила подписчикам выбрать лучший кадр на их взгляд – первый или второй.

Равнодушных к образу Нюши не осталось. Фолловеры разделились на две стороны: одним преображение понравилось, другие уверены, что раньше было лучше. Тем не менее, молодая мама не боится осуждения, и перемены встречает с улыбкой.