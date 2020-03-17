Нюша показала подписчикам новый цвет волос

Певица Нюша решила удивить своих поклонников. К весне артистка решила кардинально сменить имидж и стала блондинкой, пишут Аргументы.
Снимки с новым цветом волос звезда опубликовала в Instagram.
Весеннее настроение,
- подписала фотографии знаменитость, а также предложила подписчикам выбрать лучший кадр на их взгляд – первый или второй.
Равнодушных к образу Нюши не осталось. Фолловеры разделились на две стороны: одним преображение понравилось, другие уверены, что раньше было лучше. Тем не менее, молодая мама не боится осуждения, и перемены встречает с улыбкой.