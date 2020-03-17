Вт, 17.03.2020

Нюша показала подписчикам новый цвет волос

Нюша в одежде Leka

ФОТО: Промо

Певица Нюша решила удивить своих поклонников. К весне артистка решила кардинально сменить имидж и стала блондинкой, пишут Аргументы.

Снимки с новым цветом волос звезда опубликовала в Instagram.

Весеннее настроение,

- подписала фотографии знаменитость, а также предложила подписчикам выбрать лучший кадр на их взгляд – первый или второй.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Равнодушных к образу Нюши не осталось. Фолловеры разделились на две стороны: одним преображение понравилось, другие уверены, что раньше было лучше. Тем не менее, молодая мама не боится осуждения, и перемены встречает с улыбкой.

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