Вт, 17.03.2020

Рецепт пикантного салата с яблоками, морковью и сельдереем

Сельдерей. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Всего один тонкий стебель сельдерея содержит 6-7% от суточной дозы витаминов А и С и большое количество витаминов В1, В2, К и РР. Богат сельдерей и другими полезными веществами: железом, калием, магнием, фосфором, фолиевой кислотой, каротином, фитонцидами и флавоноидами, пишет Сегодня.

Салат из сельдерея c яблоком, морковью и орехами помогает справиться с чувством голода и дает заряд энергии на весь день.

Салат с яблоком, морковью и сельдереем

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

78 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Корень или стебли сельдерея – 200 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Большое яблоко – 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Натуральный йогурт – 100 г
  • Сахар – 1 щепотка
  • Грецкие орехи – горсть
  • Сок одного лимона
  • Соль, душистый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Морковь, сельдерей и яблоко почистить и помыть.
  2. Морковь натереть на крупной терке.
  3. Яблоко нарезать кубиками, корневой сельдерей натереть. Если вы используете стеблевой сельдерей, тонко его нарежьте.
  4. Грецкие орехи крупно нарубить, по желанию подсушить на сковороде без масла.
  5. Полить салат лимонным соком, добавить йогурт, соль, сахар и молотый перец. Выдавить чеснок.
  6. Хорошо перемешать ингредиенты.

Полезный совет

Салат можно заправить не йогуртом, а оливковым маслом или майонезом.

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