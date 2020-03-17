Рецепт пикантного салата с яблоками, морковью и сельдереем

Всего один тонкий стебель сельдерея содержит 6-7% от суточной дозы витаминов А и С и большое количество витаминов В1, В2, К и РР. Богат сельдерей и другими полезными веществами: железом, калием, магнием, фосфором, фолиевой кислотой, каротином, фитонцидами и флавоноидами, пишет Сегодня.