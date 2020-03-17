Пять простых советов, которые помогут прямым волосам выглядеть еще лучше

Найди расческу с натуральной щетиной

Следует прикупить расческу с натуральными щетинками, чтобы не повредить структуру и предотвратить электризацию. Хорошо процесс расчесывания совместить с легким массажем головы для улучшения кровообращения и стимулирования волосяных луковиц. Также при расчесывании можно применять спреи для распутывания прядей.

Выбери стрижку blunt cut

Идеальный вариант для тонких волос — стрижка тупым прямым срезом (или blunt cut, как ее величают западные звезды), то есть когда волосы находятся на одном уровне либо состригаются точно по диагонали. Особенно актуально для волос средней длины.

Добавляй объем

Сделай себе прикорневой начес или гофре. Следует лишь пройтись щипцами с насадкой мелкого рифления около основания корней, и прикрыть все это верхними необработанными прядями. А при сушке волос феном опускай голову вниз и используй круглую щетку, чтобы придать шевелюре больше объема.

Пользуйся маской

Маска из лимонного сока и яичного белка идеально подойдет прямым и тонким волосам. Яичный белок восстанавливает структуру волоса подобно кератину и считается природным кондиционером. Если есть время на домашнюю поделку, отдели яичный белок от яйца и выжми половину лимона в миску. Смешай смесь до однородной консистенции. Нанеси на влажные волосы, надень шапочку для душа и оставь маску на 30—40 минут. Смой прохладной водой, а затем вымой волосы привычным способом, используя шампунь и кондиционер.

Мой волосы по мере необходимости