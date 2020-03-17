Выбираем рюкзак: четыре детали, на которые нужно обратить внимание

Стиль

Огромные рюкзаки из ткани (например, спортивные или туристические) – это удобно: они легкие, а уместить в них можно практически всё. Но будем честны: выглядят они не всегда красиво (да и подойдут не к каждому образу), а сейчас в тренде модели из кожи и кожзама. Если хочешь быть на модной волне, обрати внимание на менее удобные модели – меньше и фактурнее.

Пропорции

Размер имеет значение – по крайней мере, когда мы говорим о рюкзаках. На пике моды сейчас микромодели (привет, Симон Жакмю), но на подиумах мелькали все размеры. Самое главное – выбрать правильную пропорцию: например, высокую девушку плюс-сайз вряд ли украсит даже самая ультрамодная микромодель, а «дюймовочка» может смотреться нелепо с огромным рюкзаком во всю спину (и даже больше).

Застежка и карманы

В моде минимализм, но покупать рюкзак только с молнией и одним большим отделением – не самая лучшая идея. Это не очень удобно: например, чтобы зайти в метро, тебе придется останавливаться и искать среди всех вещей проездной.

Если на рюкзаке застежка-клапан, обрати внимание, чтобы под ним была молния – для безопасности.

Декор

Как мы уже сказали, чем минималистичнее рюкзак, тем лучше. Но это совсем необязательно!

Эти элементы смотрятся актуально: