Доктор Комаровский прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса

Евгений Олегович начал видео с некоторых самых интересных, на его взгляд, новостей, связанных с пандемией.

После новостей, некоторые из которых уже наверняка читали все, доктор рассказал о новых появившихся данных и о тех, которые подтвердились.

Выделение вируса от больного максимально в первые три дня после начала заболевания, но может начаться за двое суток до проявления инфекции.

Жизнеспособность вируса на воздухе - до трех часов, на меди - 4 часа, на картоне - 24 часа, на пластике и нержавеющей стали вирус можно обнаружить на протяжении 2-3 дней. Однако не подтверждено, что нахождение вируса на поверхностях может быть причиной массового заражения людей - основными способами передачи являются воздушно-капельный и контактный.