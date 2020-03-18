Проводим время с пользой: Настя Каменских устроит открытую онлайн-тренировку в Instagram

Сейчас нам нужно быть очень острожными. В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка еды. Иногда в таком режиме тяжело себя собрать ради тренировки дома, но я вам в этом помогу. Вместе намного легче и приятнее заниматься,