Проводим время с пользой: Настя Каменских устроит открытую онлайн-тренировку в Instagram

Украинская поп-дива Настя Каменских известна не только своими ошеломительными успехами в Латинской Америке, но и тем, что без конца мотивирует своих поклонников.
Во время карантина артистка решила взять инициативу в свои руки и провести онлайн-тренировку в прямом эфире Instagram.
Сейчас нам нужно быть очень острожными. В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка еды. Иногда в таком режиме тяжело себя собрать ради тренировки дома, но я вам в этом помогу. Вместе намного легче и приятнее заниматься,
– сказала певица.
Тренировка в прямом эфире пройдет уже завтра, 18 марта в 9:00.
Утром организм быстрее переходит в режим жиросжигания, поэтому выполнение упражнений будет эффективней. Так что сегодня ложимся спать вовремя, а завтра встречаемся в 9:00 в прямом эфире на моей странице в Инстаграм!
– добавила Настя Каменских.