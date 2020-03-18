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Перловка: польза и вред для здоровья

Limon.ee
Перловка: польза и вред для здоровья
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Перловка
Перловка Фото: Shutterstock

Перловку делают из ячменя, одного из самых древних культивируемых на Земле растений. Для тех, у кого эта крупа не самый любимый продукт, есть много поводов включить ее в свой рацион. В первую очередь, из-за пользы для организма. В перловке много железа, белка, а главное – клетчатки, полезной для пищеварения.

Для максимального оздоровительного эффекта ученые рекомендуют есть перловку каждый день: готовить с ней каши, супы и рагу, добавлять в салаты, печь хлеб из перловой муки.

Польза перловки для здоровья

  • Перловка содержит ряд витаминов, минералов и других полезных растительных компонентов. В ней есть цинк, селен, медь, марганец, железо, йод, хром, никель, калий, кальций и другие полезные вещества. Богата перловка и витаминами группы В, А, D, Е, Н и РР;
  • Перловая крупа отличается высоким содержанием клетчатки, которая уменьшает чувство голода и продлевает чувство сытости. Это может даже способствовать потере веса;
  • Клетка в составе перловки помогает наладить пищеварение;
  • Перловую крупу рекомендуют есть для профилактики артрита и артроза;
  • Перловка предотвращает образование камней в желчном пузыре, способствуя нормальной работе желчного пузыря и уменьшая риск хирургического вмешательства;
  • Перловая крупа помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, а также очистить сосуды и нормализовать давление;
  • Перловка полезна для профилактики диабета второго типа;
  • Клетчатка и другие полезные соединения, содержащиеся в перловке, могут бороться с некоторыми видами рака, особенно с раком толстой кишки;
  • Перловка улучшает здоровье кожи и волос, а также восстанавливает обменные процессы, насыщая клетки кислородом;
  • Перловка полезна при заболеваниях мочеполовой и мочевыводящей систем.

Вред перловки для здоровья

  • Перловка содержит глютен, поэтому ее следует избегать всем, у кого аллергия на злаки или их непереносимость;
  • Крупа не рекомендуется людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, перловку нельзя есть при повышенной кислотности;
  • При беременности употребление перловки лишь в некоторых случаях может негативно сказаться на организме, когда наблюдается чрезмерное ее употребление.
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