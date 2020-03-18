Как отрастить брови: пять действенных способов

Тренд на красивые, густые и естественные брови никто не отменял, и сегодня мы с порталом Wday разберем 5 способов для того, чтобы их отрастить.

Прячем щипчики

Самое главное условие: забудьте на время о том, что брови нужно подщипывать. Да, будет не очень красиво, пока волоски отрастают. Но нужно запастись терпением. Все зависит от индивидуальных особенностей, в целом процесс может занять до трех месяцев.

Втираем касторовое масло

Используйте старое проверенное средство — касторовое масло. Оно препятствует выпадению, укрепляет волоски, делая их толще, способствует увеличению их объема, предотвращает ломкость и сухость. Оно поможет разбудить спящие фолликулы. Просто наносите каждый вечер на брови и хорошенько прочесывайте их. Можно наносить масло и массировать линию бровей. Такие манипуляции простимулируют кровоток и позволят добиться хорошего впитывания масла в основание каждого волоска.

Забываем о карандаше для бровей

Пока отращиваете брови, забудьте о карандаше. Он может травмировать корни волосков, и они будут очень плохо расти. Лучше временно использовать специальные тени. Если вы укладываете брови, не используйте лак сильной фиксации и гель для укладки волос. Эти средства сильно пересушивают волосяные луковицы.

Массируем брови

Расчесывайте брови по росту волосков, а также против роста по несколько раз. Такой массаж помогает волоскам скорее вырасти. Можно начать с легких растираний бровной зоны от переносицы к вискам. Затем 2—3 минуты легко и мягко пощипывайте и оттягивайте кожу до ее легкого покраснения. Для массажа можно использовать старую зубную щетку.

Используем средство для роста бровей

Можно также использовать специальные профессиональные средства для роста бровей. Но здесь важно подобрать то средство, которое поможет именно вам. Все препараты делятся на гормональные и негормональные. Первые можно применять только по рекомендации специалиста, они имеют ряд противопоказаний, зато гарантируют получение быстрого результата. Поэтому свое средство придется поискать.