Я тебя не боюсь: как распознать абьюзера

Таким образом человек получает моральное удовлетворение от страданий партнера. Как же понять, что вы оказались в токсичных отношениях? Мы расскажем.

Вы боитесь сказать лишнего

Как правило, в паре, где один из партнеров чувствует свою власть над другим, царит диктатура: партнер-манипулятор не дает второй половинке высказывать свое мнение, никакой критики в его адрес. Второй партнер не хочет расстраивать свою авторитарную половинку, поэтому соглашается со своим второстепенным положением в паре. Важно понимать, что кроме расстройства личности такие отношения ничего вам не принесут.

Партнер пользуется методами газлайтинга

Такой человек будет убеждать вас, что ваши слова не имеют отношения к реальности, вам показалось и вообще — он такого не говорил. Со временем вы начнете соглашаться с искаженной информацией от своего партнера, так как его действия направлены на то, чтобы понизить вашу самооценку. Сможете ли вы наслаждаться такими отношениями? Сомневаемся.

Партнер контролирует вашу жизнь

В токсичных отношениях партнер не даст вам наслаждаться личным пространством — у вас его просто не будет. Все ваши переписки с друзьями, электронные письма будут тщательным образом изучены, вы об этом даже не узнаете. Если вам захочется провести время с подругой в кафе, токсичный партнер сделает все, чтобы испортить вам встречу — начиная от звонков через каждые двадцать минут и заканчивая грандиозным скандалом, когда вы вернетесь домой. Абьюзер не выносит неповиновения.

Партнер переводит оскорбления в шутку