Я тебя не боюсь: как распознать абьюзера

В отношениях недопустимо проявление любого насилия, как физического, так и психологического. Однако огромная часть пар в той или иной степени терпит эмоциональное насилие друг от друга, даже не осознавая этого, пишет Womanhit.
Таким образом человек получает моральное удовлетворение от страданий партнера. Как же понять, что вы оказались в токсичных отношениях? Мы расскажем.
Вы боитесь сказать лишнего
Как правило, в паре, где один из партнеров чувствует свою власть над другим, царит диктатура: партнер-манипулятор не дает второй половинке высказывать свое мнение, никакой критики в его адрес. Второй партнер не хочет расстраивать свою авторитарную половинку, поэтому соглашается со своим второстепенным положением в паре. Важно понимать, что кроме расстройства личности такие отношения ничего вам не принесут.
Партнер пользуется методами газлайтинга
Такой человек будет убеждать вас, что ваши слова не имеют отношения к реальности, вам показалось и вообще — он такого не говорил. Со временем вы начнете соглашаться с искаженной информацией от своего партнера, так как его действия направлены на то, чтобы понизить вашу самооценку. Сможете ли вы наслаждаться такими отношениями? Сомневаемся.
Партнер контролирует вашу жизнь
В токсичных отношениях партнер не даст вам наслаждаться личным пространством — у вас его просто не будет. Все ваши переписки с друзьями, электронные письма будут тщательным образом изучены, вы об этом даже не узнаете. Если вам захочется провести время с подругой в кафе, токсичный партнер сделает все, чтобы испортить вам встречу — начиная от звонков через каждые двадцать минут и заканчивая грандиозным скандалом, когда вы вернетесь домой. Абьюзер не выносит неповиновения.
Партнер переводит оскорбления в шутку
Человек прекрасно знает ваши «больные» места, время от времени партнер будет неприятно на них «давить», а как только вы начнете возмущаться, вас обвинят в отсутствии чувства юмора. Если такое поведение вашего любимого человека продолжается даже после ваших замечаний, и вы начинаете испытывать все больше дискомфорта, подумайте, стоит ли тратить время на такую «любовь»?