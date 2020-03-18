Харчо: рецепт постного супа

Во время Великого поста хочется разнообразить свое меню интересными и оригинальными рецептами блюд без мяса. Например, можно приготовить суп харчо. Да, даже суп харчо может быть постным и вкусным. Оказывается, что супермясной супчик, как харчо, может свободно обойтись без своего основного компонента и от этого будет не менее вкусным, пишет Lady.tochka.