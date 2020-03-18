Харчо: рецепт постного супа

Во время Великого поста хочется разнообразить свое меню интересными и оригинальными рецептами блюд без мяса. Например, можно приготовить суп харчо. Да, даже суп харчо может быть постным и вкусным. Оказывается, что супермясной супчик, как харчо, может свободно обойтись без своего основного компонента и от этого будет не менее вкусным, пишет Lady.tochka.
Готовится постный суп харчо значительно легче и быстрее своего мясного "прародителя", а польза, особенно в пост – очевидна. А своеобразная, характерная для харчо ароматная нотка сохраняется в постном варианте за счет добавления пряностей и грецких орехов.
Постный суп харчо – ингредиенты:
- 100 г риса,
- 3 картофелины,
- 2 луковицы,
- 1 морковь,
- 1 белый корень (сельдерей, петрушка),
- 5 зубков чеснока,
- 70 г грецких орехов,
- 3 ст. ложки томатной пасты (или 100 г ткемали),
- 3 ст. ложки растительного масла,
- зелень (петрушка, кинза),
- 2 лавровых листа,
- щепотка молотой корицы,
- хмели-сунели по вкусу,
- красный молотый перец по вкусу,
- черный молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу,
- сахар по вкусу,
- 2 л воды.
Постный суп харчо - приготовление:
- Картофель отвари в мундире до готовности. Остуди, почисти и порежь кубиками.
- Рис промой в холодной воде, залей кипятком и отвари до готовности 20 минут.
- Мелко порежь лук и чеснок. Морковь и белый корень натри на крупной терке. Измельчи зелень. Грецкие орехи обсуши на сковороде, очисти и измельчи скалкой или блендером.
- В разогретом растительном масле спассеруй лук 5 минут, добавь морковь, белый корень и обжарь еще 3 минуты. Затем добавь томатную пасту, перемешай и обжарь 3 минуты. Добавь орехи, чеснок, специи и сахар, перемешай и готовь еще 3 минуты.
- Переложи зажарку в рис. Добавь картофель. Посоли и вари суп харчо еще 5-7 минут на медленном огне. В конце добавь зелень, выключи огонь и дай настояться харчо 20 минут.
Приятного аппетита!