Ср, 18.03.2020

Харчо: рецепт постного супа

Харчо. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Во время Великого поста хочется разнообразить свое меню интересными и оригинальными рецептами блюд без мяса. Например, можно приготовить суп харчо. Да, даже суп харчо может быть постным и вкусным. Оказывается, что супермясной супчик, как харчо, может свободно обойтись без своего основного компонента и от этого будет не менее вкусным, пишет Lady.tochka.

Готовится постный суп харчо значительно легче и быстрее своего мясного "прародителя", а польза, особенно в пост – очевидна. А своеобразная, характерная для харчо ароматная нотка сохраняется в постном варианте за счет добавления пряностей и грецких орехов.

Постный суп харчо – ингредиенты:

  • 100 г риса,
  • 3 картофелины,
  • 2 луковицы,
  • 1 морковь,
  • 1 белый корень (сельдерей, петрушка),
  • 5 зубков чеснока,
  • 70 г грецких орехов,
  • 3 ст. ложки томатной пасты (или 100 г ткемали),
  • 3 ст. ложки растительного масла,
  • зелень (петрушка, кинза),
  • 2 лавровых листа,
  • щепотка молотой корицы,
  • хмели-сунели по вкусу,
  • красный молотый перец по вкусу,
  • черный молотый перец по вкусу,
  • соль по вкусу,
  • сахар по вкусу,
  • 2 л воды.

Постный суп харчо - приготовление:

  1. Картофель отвари в мундире до готовности. Остуди, почисти и порежь кубиками.
  2. Рис промой в холодной воде, залей кипятком и отвари до готовности 20 минут.
  3. Мелко порежь лук и чеснок. Морковь и белый корень натри на крупной терке. Измельчи зелень. Грецкие орехи обсуши на сковороде, очисти и измельчи скалкой или блендером.
  4. В разогретом растительном масле спассеруй лук 5 минут, добавь морковь, белый корень и обжарь еще 3 минуты. Затем добавь томатную пасту, перемешай и обжарь 3 минуты. Добавь орехи, чеснок, специи и сахар, перемешай и готовь еще 3 минуты.
  5. Переложи зажарку в рис. Добавь картофель. Посоли и вари суп харчо еще 5-7 минут на медленном огне. В конце добавь зелень, выключи огонь и дай настояться харчо 20 минут.

Приятного аппетита!

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