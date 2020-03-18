Опасно ли наращивание ресниц

Встать с утра, ополоснуть лицо, пройтись по нему пуховкой, положить каплю бальзама для губ и выйти в свет — об этом мечтает, пожалуй, каждая. Но чаще всего мы не обходимся названными средствами, добавляя пару взмахов щеточкой туши для ресниц. А затем убираем излишки, вытираем следы краски у века… Впрочем, многие из нас решили этот вопрос кардинально, сделав выбор в пользу нарощенных ресниц. Красивые, длинные, темные, густые — но все ли так просто? Рассказываем подробно.

Сегодня техника наращивания куда более безопасная и качественная, чем два-­три года назад. Разрабатываются «чистые» составы для специального клея, строго оцениваются при обучении мастера-­лэшмейкеры, создаются все более совершенные реснички. И сами клиенты стали взыскательнее и внимательнее в выборе своего специалиста. Но при всей готовности к довольно сложной и длительной процедуре наращивания вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.

Глаза и периорбитальная зона — чувствительное и нежное место, на которое прямо воздействуют прежде всего специальным клеем, часто вызывающим аллергию. Чтобы избежать этого, перед процедурой важно провести специальный тест.

Если реакции не последовало, расслабляться рано, ведь попавший на слизистую клей может вызвать химический ожог. Жжение, боль, отек, краснота, слезоточивость и ощущение инородного тела — если эти симптомы не прошли спустя все те же сутки после наращивания, пора «спасать» глаза!

Часто мастер может механически повредить слизистую века. Дело в том, что лэшмейкер оперирует острым пинцетом и стек-­иглой, при помощи которых внедряет искусственные реснички в натуральный ряд. Ваше внезапное движение, дрогнувшая рука мастера — и вот уже придется справляться с микротравмой. Она может привести к инфицированию и воспалению век — конъюнктивиту, блефариту или кератиту. Если это произошло, важно как можно быстрее обратиться к врачу.