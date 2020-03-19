Как правильно ухаживать за волосами весной

Они становятся слабыми, ломкими, тусклыми и непослушными. Как правильно ухаживать за своими локонами весной, чтобы они излучали блеск, красоту и здоровье, узнайте в нашей статье.

Как восстановить волосы после зимы: полезные советы

* Дайте волосам отдых после зимы. Не практикуйте сложные укладки, стайлинговые средства, плойки, утюжки, щипцы, фены, которые очень портят волосы. После мытья старайтесь высушивать волосы естественным путем.

* Состригите посеченные кончики. Эта процедура обновит и омолодит ваши волосы, а также улучшит и освежит внешний вид прически.

* В период восстановления не стоит без видимой необходимости красить волосы. Лучше сделать паузу, потому что средства окрашивания портят волосы.

* Выбирая шампунь и маску, отдайте предпочтение интенсивному уходу за волосами и активным средствам. К примеру, гиалоурановая кислота, аминокислоты, различные растительные компоненты и природные масла хорошо подойдут для ослабленных волос, укрепят и подпитают их.

* Сухие, ломкие и истонченные волосы будут благодарны средствам с пантенолом. Они притягивают молекулы воды внутрь волос, придают локонам дополнительный объем и красоту.

* Какое масло лучше использовать для волос? Желательно дважды в неделю делать маски на основе репейного или касторового масел. Они содержат большое количество жирных кислот, которые укрепляют волосяные фолликулы, улучшают кровообращение в коже головы и стимулируют рост волос.

* Ежедневный уход за волосами для роста и восстановления ослабленных локонов должен включать мягкий 10-минутный массаж кожи головы. Он улучшит кровообращение, увеличит толщину каждого волоса и оздоровит ваши пряди.