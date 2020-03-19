Чт, 19.03.2020

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Пицца. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Классическая итальянская пицца готовится из тонкого дрожжевого теста. В ней обязательно присутствуют помидоры и сыр моцарелла, пишет Сегодня.

Пицца, приготовленная по всем правилам – действительно особенная. Итальянский вариант ни с чем не спутать. Тесто в ней не может быть резиновым, которое вы жуете с усилием. Оно должно лишь слегка хрустеть.

Как приготовить итальянскую пиццу

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

194 ккал на 100 г

Для начинки:

  • 1 куриное филе
  • 150 г моцареллы
  • 5-8 маслин
  • 2-3 свежих шампиньона
  • Паприка
  • Масло оливковое
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г бекона или ветчины
  • 1/2 болгарского перца

Для теста:

  • 2 стакана муки
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 250 мл теплой воды

Для томатного соуса:

  • 400 г помидоров в собственном соку
  • 1-2 ч.л. сушеного базилика
  • 1 лимон
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Куриное филе замариновать в смеси паприки, чеснока, масла и соли. Обжарить с обеих сторон на горячей сковороде.
  2. В теплой воде развести соль, дрожжи и оливковое масло. Муку просеять и сделать в центре лунку. Налить в углубление воду с дрожжами и замесить тесто. Накрыть его пленкой и дать подняться в тепле.
  3. Приготовить соус для пиццы. Измельчить блендером помидоры без кожицы, добавить базилик, соль и перец по вкусу, свежевыжатый сок лимона. Довести до кипения и готовить в течение 10- 15 минут.
  4. Тесто раскатать в круг, выложить на противень, смазанный оливковым маслом.
  5. Покрыть основу соусом, оставляя бортики. Выложить сверху измельченный болгарский перец, нарезанную куриную грудку, кусочки бекона, нарезанные пластинками шампиньоны и разрезанные пополам маслины.
  6. Посыпать тертым сыром.
  7. Готовить пиццу в духовке при 250º С около 10-15 минут, пока сыр не запузырится.

Каким должно быть тесто для пиццы

  • По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков.
  • Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.
  • Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.
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