Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Классическая итальянская пицца готовится из тонкого дрожжевого теста. В ней обязательно присутствуют помидоры и сыр моцарелла, пишет Сегодня.
Пицца, приготовленная по всем правилам – действительно особенная. Итальянский вариант ни с чем не спутать. Тесто в ней не может быть резиновым, которое вы жуете с усилием. Оно должно лишь слегка хрустеть.
Как приготовить итальянскую пиццу
Время приготовления:
1 час
Калорийность:
194 ккал на 100 г
Для начинки:
- 1 куриное филе
- 150 г моцареллы
- 5-8 маслин
- 2-3 свежих шампиньона
- Паприка
- Масло оливковое
- 2 зубчика чеснока
- 50 г бекона или ветчины
- 1/2 болгарского перца
Для теста:
- 2 стакана муки
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 2 ст. л. оливкового масла
- 250 мл теплой воды
Для томатного соуса:
- 400 г помидоров в собственном соку
- 1-2 ч.л. сушеного базилика
- 1 лимон
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе замариновать в смеси паприки, чеснока, масла и соли. Обжарить с обеих сторон на горячей сковороде.
- В теплой воде развести соль, дрожжи и оливковое масло. Муку просеять и сделать в центре лунку. Налить в углубление воду с дрожжами и замесить тесто. Накрыть его пленкой и дать подняться в тепле.
- Приготовить соус для пиццы. Измельчить блендером помидоры без кожицы, добавить базилик, соль и перец по вкусу, свежевыжатый сок лимона. Довести до кипения и готовить в течение 10- 15 минут.
- Тесто раскатать в круг, выложить на противень, смазанный оливковым маслом.
- Покрыть основу соусом, оставляя бортики. Выложить сверху измельченный болгарский перец, нарезанную куриную грудку, кусочки бекона, нарезанные пластинками шампиньоны и разрезанные пополам маслины.
- Посыпать тертым сыром.
- Готовить пиццу в духовке при 250º С около 10-15 минут, пока сыр не запузырится.
Каким должно быть тесто для пиццы
- По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков.
- Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.
- Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.