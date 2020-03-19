Какие детали внешности выдают мужчину-изменщика?

В опросе приняли участие более тысячи представителей сильного пола. Среди изменщиков оказалось распространено наличие бороды: в неверности признались более половины посетителей специализированных парикмахерских и людей с щетиной на лице. Другим отличительным признаком стали татуировки на руках и пирсинг. Наиболее верными же стали любители бриться: лишь 29 процентов из них изменяли своим спутницам, пишут Dni.ru.