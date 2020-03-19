Письмо читательницы: после девяти лет брака не могу понять, зачем мне муж

«Пытаюсь разобраться в себе. Не понимаю, что происходит, поэтому и пишу вам. Главный вопрос, на который я хочу найти ответ для себя: зачем нужен муж? Мы в отношениях 9 лет, 6 лет из которых – в браке, детей нет. Вы, наверное, спросите: почему только сейчас встал этот вопрос? Раньше я занималась карьерой, я радовалась, что муж меня поддерживал во всех моих начинаниях, смены деятельности. Я была очень увлечена работой, после работы ходила на фитнес, на курсы, на второе высшее, прибегала домой, гуляла с собакой, готовила, убиралась и ложилась спать. Муж также занимался активной деятельностью, в сезоны продаж приходил к 23.00, не раньше. По сути, общались только перед сном и по утрам. На выходных нам, конечно, хотелось встретиться со своими друзьями. Я встречалась с подругами, муж – с друзьями, очень редко объединялись и делали что-то вместе. Даже, кстати, и отдыхали мы в отпусках по отдельности. Не всегда получалось выбить отпуск в одно время. Такие два верных товарища-сожителя. Сказать, что мы друг друга не любили, не могу. Да, влюбленность прошла после года наших отношений. Да и невозможно же вечно в эйфории находиться. Пришло уважение, наверное.

Так случилось, что мне надо было решать вопросы со своим здоровьем, вопрос шел об операции, я приняла решение уволиться. Муж меня поддержал. И я стала домохозяйкой. И я поняла, что между нами – пропасть, что мы вместе время проводить не можем. Мы просто не привыкли этого делать. Все мои предложения о совместном времяпровождении отклоняются либо ввиду отсутствия денег, либо из нежелания просто проводить так время. Муж любит компьютерные игры, рыбалку, бильярд. А еще он любит, чтоб я смотрела как он играет в компьютерные игры. Странный фетиш, но я так понимаю, что он просто в этом деле очень успешен, и он хочет, чтоб я оценила его результаты. Но для меня так это пытка и потеря времени.

Сейчас у него на работе застой, но он не хочет ничего менять, он постоянно кормит меня завтраками, что найдет новую работу, но проверяя его отклики на hh.ru я понимаю, что он ничего и не ищет, просто говорит мне то, что я хочу услышать. Мне очень хочется им гордится, я вижу в нем директора, а он довольствуется менеджерством. Странно так. Я уверена, он может горы свернуть. Сейчас я понимаю, что я выйду на новую работу и опять впрягусь в бег.

Надо бы уже ребенка родить, но у нас ничего не получается уже как 2 года. Врачи разводят руками, мы оба здоровы. Но пока я сижу дома (я все равно активно стараюсь проводить время –спортзал, курсы, новые кулинарные подвиги), у меня встал вопрос зачем мне нужен муж. Содержать себя я могу сама, время со мной муж проводить не хочет, а если проводит, то это вселенный мученик, и от такого отпуска удовольствия никакого нет. Детей у нас нет, и не факт, что будут. Муж постоянно говорит, что я его не люблю. Наверное, как раз чувствует себя ненужным. Я знаю, что он переживает, но и я не могу дать почувствовать ему себе нужным, потому что не понимаю, как это сделать.

Наверное, я выбрала схему моих родителей. У них такая же картина: папа в бизнесе, мама в своих увлечениях, общие точки соприкосновения только дети (я). У них кстати и встал вопрос о разводе, когда детки выросли, остались вместе, потому что не хотят в 50 лет искать новую пару, им комфортно сожительствовать, но они не общаются почти вообще. Такую схему для своей семьи не хочу. Зачем нужен муж, и как ему дать почувствовать себя нужным? Когда я его спрашиваю, зачем ему нужна я, он говорит, что просто любит меня, и ему со мной хорошо.

P.S.: Стыдно писать такое, но вот правда не понимаю, 9-летний кризис, может?» - спрашивает Лера.

Помогите ей в комментариях!