Чт, 19.03.2020

Как сделать марлевую повязку для лица своими руками

Маска

ФОТО: Shutterstock

Медицинские маски, к сожалению, есть не в каждой аптеке. Но можно соорудить несколько многоразовых повязок — и для себя, и для близких, пишет Wday.

Маска — одно из самых популярных средств защиты от вирусов. Но сейчас их практически невозможно найти в аптеках из-за высокого спроса. Однако ее довольно просто сделать своими руками — в домашних условиях. Причем маска получится даже с большей степенью защиты, нежели привычные, те, что из аптеки.

Способ первый

  1. Возьмите ткань из плотного хлопка и отрежьте квадрат стороной 45 см. Сложите ткань в два раза.
  2. Согните края и прострочите на швейной машинке или вручную.
  3. Проденьте узкие резинки и завяжите их узелком.

 Способ второй: с дополнительным фильтром

  1. Проделайте такие же манипуляции, как и в первом пункте.
  2. Возьмите марлю и отрежьте квадрат стороной также 45 см. Сложите ее в два раза. Между слоями проложите пласт из ваты.
  3. Соедините хлопковый слой с марлевым.
  4. Согните края и прошейте по бокам.
  5. Также проденьте узкие резинки и завяжите их узелком.

Третий способ: из салфеток

  1. Сложите двойным слоем несколько бумажных платочков.
  2. Сверните гармошкой по центру.
  3. Закрепите степлером по бокам.
  4. Приделайте резинки также с помощью степлера.
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