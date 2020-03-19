Как сделать марлевую повязку для лица своими руками

Маска — одно из самых популярных средств защиты от вирусов. Но сейчас их практически невозможно найти в аптеках из-за высокого спроса. Однако ее довольно просто сделать своими руками — в домашних условиях. Причем маска получится даже с большей степенью защиты, нежели привычные, те, что из аптеки.