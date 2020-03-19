Как сделать марлевую повязку для лица своими руками

Медицинские маски, к сожалению, есть не в каждой аптеке. Но можно соорудить несколько многоразовых повязок — и для себя, и для близких, пишет Wday.
Маска — одно из самых популярных средств защиты от вирусов. Но сейчас их практически невозможно найти в аптеках из-за высокого спроса. Однако ее довольно просто сделать своими руками — в домашних условиях. Причем маска получится даже с большей степенью защиты, нежели привычные, те, что из аптеки.
Способ первый
- Возьмите ткань из плотного хлопка и отрежьте квадрат стороной 45 см. Сложите ткань в два раза.
- Согните края и прострочите на швейной машинке или вручную.
- Проденьте узкие резинки и завяжите их узелком.
Способ второй: с дополнительным фильтром
- Проделайте такие же манипуляции, как и в первом пункте.
- Возьмите марлю и отрежьте квадрат стороной также 45 см. Сложите ее в два раза. Между слоями проложите пласт из ваты.
- Соедините хлопковый слой с марлевым.
- Согните края и прошейте по бокам.
- Также проденьте узкие резинки и завяжите их узелком.
Третий способ: из салфеток
- Сложите двойным слоем несколько бумажных платочков.
- Сверните гармошкой по центру.
- Закрепите степлером по бокам.
- Приделайте резинки также с помощью степлера.