Запасаемся: продукты, которые можно хранить вечно

Консервы

Сгущенное молоко проходит специальную обработку, во время которой гибнут микроорганизмы. Но рассчитывать, что этот продукт будет храниться годами, не стоит. Срок годности сгущенного молока — 12 месяцев. Причем только то, что в жестянках, строго при температуре от 0°C до +10°С. На морозе или в жарком месте в продукте образуются кристаллы сахара.

Рыбные консервы закупать на десять лет вперед не стоит. 24 месяца — максимальный срок годности. Печень трески и лосось не портятся дольше всего — до 2,5 лет, шпроты, сардины — два года. Идеальная температура хранения — от 0 до +5˚С. О том, что консервы испорчены, ясно говорят неприятный запах, дряблая консистенция рыбы, водянистость. Покупая впрок консервы, обратите внимание на упаковку: она не должна быть мятой и уж тем более ржавой.

Тушенку в жестяных банках можно хранить до четырех лет, но лишь в том случае, если тара герметична. Убедиться в том, что емкость не пропускает воздух, несложно. Опустите банку в ведро с водой, слегка надавите на нее. Показались пузырьки воздуха — упаковка хранению не подлежит. Не должно быть на банке и следов ржавчины. От соприкосновения с воздухом металл будет окисляться, это приведет к порче мяса.

Бакалейная лавка

Крупы, макароны, сахар и соль хранить несложно, но среди этих продуктов есть те, что портятся быстро.

Пшено содержит много жира, который при контакте с кислородом окисляется. Поэтому уже через шесть месяцев крупа становится горькой и невкусной. Манная крупа — тоже не долгожитель, срок ее годности всего 10 месяцев. Не стоит держать про запас овсяные хлопья. Они хранятся не более четырех месяцев.

Но есть бакалея, способная выдержать испытание временем.

Гречка, шлифованный рис и перловая крупа хранятся до 18 месяцев. Чтобы увеличить срок до двух лет, прокалите продукты на сковороде или в духовке и закатайте в стеклянные банки. В емкости с рисом можно положить стручок жгучего перца, он предохранит крупу и от жучков, и от затхлости. В гречневые запасы с этой же целью можно добавить лавровый лист. Кстати, полезный бурый рис можно хранить от полугода до 8 месяцев, не больше.

Горох хранится до 24 месяцев. Лучшая тара — стеклянная банка. Положите в нее щепотку соли и лишь после этого засыпайте горох. Такая процедура защитит продукт от жучков.

Макароны не портятся до четырех лет, но лишь в герметичной упаковке. Обратите внимание, в долгий ящик лучше закладывать изделия из твердых сортов пшеницы. Обычные макароны будут храниться не больше года, причем их лучше пересыпать в стеклянные банки.