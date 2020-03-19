Запасаемся: продукты, которые можно хранить вечно

Сейчас каждый второй старается закупить продукты долгого хранения по максимуму, нагрести полную тележку круп и заморозки. Но тут стоит уточнить, сколько могут лежать на полках съестные припасы, пишет Wday.
Консервы
Сгущенное молоко проходит специальную обработку, во время которой гибнут микроорганизмы. Но рассчитывать, что этот продукт будет храниться годами, не стоит. Срок годности сгущенного молока — 12 месяцев. Причем только то, что в жестянках, строго при температуре от 0°C до +10°С. На морозе или в жарком месте в продукте образуются кристаллы сахара.
Рыбные консервы закупать на десять лет вперед не стоит. 24 месяца — максимальный срок годности. Печень трески и лосось не портятся дольше всего — до 2,5 лет, шпроты, сардины — два года. Идеальная температура хранения — от 0 до +5˚С. О том, что консервы испорчены, ясно говорят неприятный запах, дряблая консистенция рыбы, водянистость. Покупая впрок консервы, обратите внимание на упаковку: она не должна быть мятой и уж тем более ржавой.
Тушенку в жестяных банках можно хранить до четырех лет, но лишь в том случае, если тара герметична. Убедиться в том, что емкость не пропускает воздух, несложно. Опустите банку в ведро с водой, слегка надавите на нее. Показались пузырьки воздуха — упаковка хранению не подлежит. Не должно быть на банке и следов ржавчины. От соприкосновения с воздухом металл будет окисляться, это приведет к порче мяса.
Бакалейная лавка
Крупы, макароны, сахар и соль хранить несложно, но среди этих продуктов есть те, что портятся быстро.
Пшено содержит много жира, который при контакте с кислородом окисляется. Поэтому уже через шесть месяцев крупа становится горькой и невкусной. Манная крупа — тоже не долгожитель, срок ее годности всего 10 месяцев. Не стоит держать про запас овсяные хлопья. Они хранятся не более четырех месяцев.
Но есть бакалея, способная выдержать испытание временем.
Гречка, шлифованный рис и перловая крупа хранятся до 18 месяцев. Чтобы увеличить срок до двух лет, прокалите продукты на сковороде или в духовке и закатайте в стеклянные банки. В емкости с рисом можно положить стручок жгучего перца, он предохранит крупу и от жучков, и от затхлости. В гречневые запасы с этой же целью можно добавить лавровый лист. Кстати, полезный бурый рис можно хранить от полугода до 8 месяцев, не больше.
Горох хранится до 24 месяцев. Лучшая тара — стеклянная банка. Положите в нее щепотку соли и лишь после этого засыпайте горох. Такая процедура защитит продукт от жучков.
Макароны не портятся до четырех лет, но лишь в герметичной упаковке. Обратите внимание, в долгий ящик лучше закладывать изделия из твердых сортов пшеницы. Обычные макароны будут храниться не больше года, причем их лучше пересыпать в стеклянные банки.
Сахар в сухом темном месте не утратит свои свойства до восьми лет. Обратите внимание, что сахарный песок быстро впитывает запахи, а поэтому держать его надо подальше от продуктов, обладающих сильным ароматом.
Соль не портится никогда, но чтобы она не превратилась в камень, надо защищать ее от влаги. Положите в упаковку несколько зерен риса, это оградит вечный продукт от сырости.
Муку можно хранить до восьми месяцев при комнатной температуре.
Понять, что крупа испортилась, просто. Разотрите в ладонях горстку продукта. Если появился прогорклый запах, запас не выдержал испытания временем.
Мясной ряд
Сырокопченая колбаса может дожидаться своего часа 120 суток при температуре от +12 до +15˚С. Правда, это не касается нарезки, хранить ее можно только в холодильнике, не нарушая упаковки. Чтобы палка сырокопченой колбасы не стала со временем слишком жесткой, ее можно смазать растительным маслом.
Мясо в морозилке можно держать шесть месяцев. Правда, есть некоторые тонкости. Перед тем как положить кусок в запас, помойте его и нарежьте на порции. Действовать надо именно в таком порядке. Дело в том, что когда мы делим на кусочки немытое мясо, мы всю грязь переносим на срез. Это приводит к заражению продукта микробами. Нельзя отправлять в холодильник мясо большим куском, ведь всякий раз, чтобы отрезать порцию, его придется полностью размораживать. А делать этого нельзя.
А вот цельная курица или нарезанное на стейки мясо хранятся уже до года. Жирную рыбу можно заморозить на 4 месяца, нежирную — на 8.
Помните, что мясо, рыбу и птицу нельзя замораживать повторно. А перед тем, как отправить их на хранение, нужно как следует упаковать, чтобы предотвратить потерю влаги. Иначе стейки, филе и курица вымерзнут — станут сухими и жесткими.
Растительное масло можно хранить до 18 месяцев при условии, что оно надежно упаковано и упрятано в прохладное место, куда нет доступа солнечным лучам. А вот вскрытую бутылку нужно израсходовать максимум за 2 месяца. Сливочное масло хранится в морозильнике до четырех месяцев.