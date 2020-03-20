Мария Миронова: «Уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО»

В результате все прошло почти идеально: в срок, естественным путем. Я, конечно, не буду рассказывать, что рожать в 46 лет очень легко. Это было бы неправдой. Беременность и роды в 20 лет, и сейчас — две большие разницы. В этот раз мне было гораздо сложнее и физически, и психологически. Но я была готова к трудностям, к тому, что иду на риск. Хотя в Европе к сорокалетним роженицам совсем по-другому относятся, не так, как у нас. Там таких женщин много. Недавно моя подруга родила в 52 года. И это прекрасно, что не только продолжительность жизни выросла, но и женский репродуктивный возраст. Это необязательно результат достижений современных медицинских технологий — имею в виду ЭКО. У меня все получилось естественно, хотя я уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО, на гормональную терапию. Но для меня это неприемлемо, я консерватор и трусиха, считаю, что гормональная терапия для здоровья не проходит бесследно,