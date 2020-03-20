Мария Миронова: «Уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО»

Почти полгода назад Мария во второй раз стала матерью. Актриса признается, что новость о прибавлении вызвала неоднозначную реакцию публики, пишет Стархит.
46-летняя Миронова лично сообщила об интересном положении в Instagram, чтобы не провоцировать слухи.
Когда я открыто обо всем рассказала, чтобы избежать кривотолков, вдруг на меня обрушился поток нелепых версий и предположений в СМИ. Озвучили и версию о суррогатном материнстве — но это полный абсурд,
— отметила Мария.
Звезда не захотела рожать на родине и улетела в Грецию. Ведь именно в Европе, по ее словам, более толерантное отношение к возрастным роженицам.
Звездное ЭКО – последствия
В результате все прошло почти идеально: в срок, естественным путем. Я, конечно, не буду рассказывать, что рожать в 46 лет очень легко. Это было бы неправдой. Беременность и роды в 20 лет, и сейчас — две большие разницы. В этот раз мне было гораздо сложнее и физически, и психологически. Но я была готова к трудностям, к тому, что иду на риск. Хотя в Европе к сорокалетним роженицам совсем по-другому относятся, не так, как у нас. Там таких женщин много. Недавно моя подруга родила в 52 года. И это прекрасно, что не только продолжительность жизни выросла, но и женский репродуктивный возраст. Это необязательно результат достижений современных медицинских технологий — имею в виду ЭКО. У меня все получилось естественно, хотя я уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО, на гормональную терапию. Но для меня это неприемлемо, я консерватор и трусиха, считаю, что гормональная терапия для здоровья не проходит бесследно,
— призналась актриса.
Сегодня Миронова наслаждается поздним материнством и проводит максимум времени с маленьким Федором.
Теперь все не так, как в 19 лет, когда у меня появился первый сын Андрей. Другое отношение и к себе, и ребенку. Мне гораздо сложнее даются отлучки из дома. И хотя уже вернулась к работе, стараюсь надолго с малышом не расставаться. Правда на съемки его не беру. Весь февраль снималась в продолжении фильма «Громкая связь». Там будут те же персонажи, что и в первой части,
— рассказывает звезда.
Об отце второго ребенка Миронова почти ничего не говорит. Лишь сообщила, что его зовут Андрей, но он не публичный человек, работает в компании, которая занимается медицинскими технологиями.