Вопросы, которые нельзя задавать влюбленному мужчине

1. «Я красивая?»

Вопрос, который застает мужчин врасплох. Представьте, что вы просто отдыхаете вместе, проводите время наедине, и тут вдруг: «Ты считаешь меня красивой?» Конечно, мужчина, с которым вы состоите в относительно долгих отношениях, даст утвердительный ответ, но при этом будет чувствовать себя странно, задумавшись о том, каковы ваши мотивы. Если вам необходимо получить поддержку, когда вы чувствуете себя неуверено, лучше всего прямо об этом попросить.

2. «Ты планируешь мне изменять?»

Какой ответ рассчитывает получить женщина? «Да, но еще не решил, когда» или «Возможно»? Если на данном этапе отношений вы не испытываете никаких проблем, но чувствуете, что накал страсти падает, не нужно подогревать чувства подобным способом. Ничего, кроме недоуменного взгляда и лепетания вы не получите, как и не получите честного ответа, что вполне логично.

3. «Тебя устраивает наш секс?»

Женщинам не меньше, чем мужчинам, интересно узнать, насколько комфортно партнеру в паре в плане сексуальной совместимости. А также легкое чувство ревности не дает покоя: «Был ли кто-то лучше меня?» Но здесь стоит задуматься: если вы уже столько времени вместе и ни у вас, ни у партнера не возникло ощущения пресности и скуки в отношениях, наверняка с интимом нет проблем. Так зачем создавать их самостоятельно?

4. «Кто-нибудь был лучше меня?»