Десять вещей, которые надо говорить ребенку каждый день

1. «Доброе утро!»

Это первое, что слышит малыш с утра, это настрой и тон целого дня. Если вы улыбаетесь и говорите это так, что ребенок сразу верит: да, утро доброе, это позитив на целый день. А уж если вы вдобавок его еще обнимете и поцелуете, то добрее этого утра нет ничего на свете. Кстати, вам настроение это тоже поднимет, вот проверьте.

2. «Я люблю тебя»

Самые простые слова на свете, но как же трудно бывает иногда их произнести. Даже странно, ведь это чистая правда. Видимо, все дело в нашем строгом воспитании, скупом на проявление чувств. Впрочем, сказать это ребенку можно как минимум 20 способами, мы проверили.

3. «Спасибо»

Не саркастичное «ну, спасибо», а искреннее спасибо — может, малыш принес вам любимую игрушку, или помог убрать со стола, подмести пол, или нарисовал рисунок. Любой поступок, который ваш ребенок совершил, чтобы сделать вам приятное (даже если не получилось), достоин благодарности. Одного вашего «спасибо» будет достаточно, чтобы он почувствовал себя счастливым.

4. «Я горжусь тобой»

Неважно, почему. Может, наконец-то научился смывать за собой в туалете или почистил зубы как следует. Ваше признание его успеха, пусть даже совсем крошечного, поможет малышу обрести уверенность в том, что он замечательный. Ведь так и есть!

5. «Ты справишься»

Каждая мама — специалист в объяснениях, чего ребенку делать нельзя. «Не надо этого делать» — сколько раз в день вы это говорите? А вот «Ты сможешь, у тебя получится» — так мы говорим гораздо реже. Ваша поддержка заставит малыша понять, что он сможет добиться всего, чего только захочет. Ведь у него есть вы!

6. «Ты умница»

Закомплексовать среди сверстников, которые порой бывают настоящими вундеркиндами, очень легко. А ваша похвала не позволит малышу в себе сомневаться. «Ты такой умница» — правильно собрал пирамидку, построил домик из кубиков, сделал домашнюю работу. Это очень согревает и придает веры в свои способности.

7. «Давай поиграем?»

Родители нечасто предлагают это детям. А ведь это то, что радует их больше любых мультиков. Мама готова подарить все свое внимание — это же огромное счастье! А еще уверенность маленького человечка в собственной ценности, в том, что его любят, что он очень важен.

8. «Ты самый лучший»

Все ошибаются, никто не безупречен. Не надо считать, что малыша не расстраивают его собственные промахи. Дайте ему понять, что, несмотря на все ошибки, он для вас самый лучший.

9. «Что хорошего сегодня случилось?»

Простой вопрос, который позволит малышу сосредоточиться на позитиве и пойти спать в хорошем настроении. К тому же это очень важно — чтобы ребенок понимал: вам действительно интересно, как прошел его день, что его волнует, что занимает его мысли.

10. «Спокойной ночи»