Путь к удовольствию: почему женщине сложно достигнуть оргазма

Для этого необходимо найти причину, по которой вы не можете достигнуть вершины удовольствия.

Вы накручиваете себя

Большинство женщин недовольны собой, и это факт. Наслушавшись рассказов подруг и знакомых о сумасшедших оргазмах, женщина начинает невольно сравнивать свои ощущения — почему у меня не так? Со мной точно что-то не то. Из-за постоянного нагнетания ситуации, вы не можете расслабиться в постели с партнером, а для получения оргазма необходимо полностью отдаться моменту. Примите тот факт, что все мы разные, а потому нет смысла сравнивать себя с кем-то, тем более, вы никогда не узнаете, насколько реальны те «три оргазма за ночь», о которых говорит ваша хорошая знакомая.

Вы не до конца изучили свое тело

Как мы уже говорили, каждый из нас уникален, а потому нет точного ответа, как достигнуть оргазма в каждом конкретном случае. Вы должны ответить себе на этот вопрос сами. Проведите эксперимент, когда окажетесь наедине с собой, изучите, как работает ваше тело, на какие прикосновения и какие техники оно откликается лучше всего, после чего поделитесь полученным опытом с партнером, когда снова окажетесь в постели.

Вы не чувствуете себя в безопасности

Хороший секс — защищенный секс. Если вы будете постоянно думать о том, что вы можете забеременеть, заразиться или потерять контроль над ситуацией, вам не удастся расслабиться. Чтобы избежать любых интимных неприятностей, важно понимать что и с кем вы собираетесь делать: вы должны полностью доверять человеку, с которым хотите вступить в интимный контакт. Кроме того, никогда не забывайте о средствах контрацепции, в этом случае у вас не будет повода напрягаться по поводу возможных проблем и получится полностью расслабиться.

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