Путь к удовольствию: почему женщине сложно достигнуть оргазма

Наверное, одна из самых больших проблем в сексуальной жизни современной женщины — отсутствие оргазма. Конечно, кто-то скажет, что в их паре и без оргазма есть место любви и взаимопониманию, однако почему бы не сделать интимную жизнь еще более яркой и комфортной для вас обоих?
Для этого необходимо найти причину, по которой вы не можете достигнуть вершины удовольствия.
Вы накручиваете себя
Большинство женщин недовольны собой, и это факт. Наслушавшись рассказов подруг и знакомых о сумасшедших оргазмах, женщина начинает невольно сравнивать свои ощущения — почему у меня не так? Со мной точно что-то не то. Из-за постоянного нагнетания ситуации, вы не можете расслабиться в постели с партнером, а для получения оргазма необходимо полностью отдаться моменту. Примите тот факт, что все мы разные, а потому нет смысла сравнивать себя с кем-то, тем более, вы никогда не узнаете, насколько реальны те «три оргазма за ночь», о которых говорит ваша хорошая знакомая.
Вы не до конца изучили свое тело
Как мы уже говорили, каждый из нас уникален, а потому нет точного ответа, как достигнуть оргазма в каждом конкретном случае. Вы должны ответить себе на этот вопрос сами. Проведите эксперимент, когда окажетесь наедине с собой, изучите, как работает ваше тело, на какие прикосновения и какие техники оно откликается лучше всего, после чего поделитесь полученным опытом с партнером, когда снова окажетесь в постели.
Вы не чувствуете себя в безопасности
Хороший секс — защищенный секс. Если вы будете постоянно думать о том, что вы можете забеременеть, заразиться или потерять контроль над ситуацией, вам не удастся расслабиться. Чтобы избежать любых интимных неприятностей, важно понимать что и с кем вы собираетесь делать: вы должны полностью доверять человеку, с которым хотите вступить в интимный контакт. Кроме того, никогда не забывайте о средствах контрацепции, в этом случае у вас не будет повода напрягаться по поводу возможных проблем и получится полностью расслабиться.
Вам не нравится секс
Признаться в том, что секс не играет для вас большой роли в современном мире — получить шквал неудобных вопросов и недоуменных взглядов. Мало кто представляет свою жизнь без секса, и не готов принять его отсутствие в вашей жизни. Многие женщины привыкли рассматривать секс не как чувственное наслаждение, а как способ достижения определенных целей. Если рассматривать секс под таким углом, ничего удивительного в том, что женщине трудно насладиться тем, что приходится делать через силу. Попробуйте изменить подход к чувственной сфере, ведь секс, прежде всего, — способ наладить эмоциональный контакт с любимым человеком, и уже потом все остальное.