Антиприворот: парфюмы, которые не нравятся мужчинам

Cosmo.ru поговорили с Ксенией Третьяковой, руководителем проекта Molecule и узнали, какие парфюмы категорически не нравятся мужчинам, а какие, наоборот, действуют на сильный пол словно зелья приворотные.

«В первую очередь следует отметить, что ароматы — это эмоции. Эмоциональное восприятие ароматов тесно связано с нашей памятью и с нашим предыдущим опытом, то есть с тем, в какой жизненной ситуации мы слышали этот запах ранее. Поэтому каждый человек воспринимает тот или иной аромат или компонент через призму своих воспоминаний, жизненного опыта, восприятия, а также культурной среды обитания. Например, если мужчина повстречал девушку или даже влюбился в цветущем розовом саду, то в дальнейшем аромат розы он будет воспринимать как нечто невероятно приятное, так как этот аромат подсознательно будет напоминать ему о самых ярких эмоциональных впечатлениях. И наоборот, если мужчина испытал в этом саду какой-либо негативный опыт, аромат розы будет вызывать у него отрицательные эмоции в будущем. Скорее всего, этот мужчина даже не сможет объяснить себе, почему ему не нравится тот или иной аромат».

Роза VS цветы апельсина

И все же некоторые компоненты чаще, чем другие, вызывают нелюбовь у наших мужчин. Например, ярко выраженная роза, лаванда, ромашка, гвоздика и некоторые другие цветы напоминают мужчинам о цветочных клумбах на даче, либо о детстве в деревне у бабушки. Совершенно другую реакцию вызывают те белые цветы, чей аромат совершенно не напоминает цветочный! Парфюмеры их описывают так: «Они пахнут не как цветы, а как животные, источают анималистичный запах, напоминающий женские феромоны». О каких цветах идет речь? Это культовые для парфюмерии «белые королевы», которые уже давно снискали славу «любовных ловушек» для мужчин: тубероза, цветы апельсина, жасмин, османтус, фрезия. Мужчины просто теряют голову, когда слышат аромат этих цветов, недаром их аромат называют опьяняющим, головокружительным.

Бабушкин сундук VS умные молекулы

Также большого восторга у мужчин не вызывают пудровые, альдегидные ароматы, которые напоминают по звучанию старинную женскую классику, они ассоциируются у них с ароматом старого сундука. Вероятно, дело в том, что похожими духами скорее всего пользовались их мамы и бабушки. Зато они обожают «благородные» молекулы нового поколения — это различные молекулярные вариации на тему компонентов животного происхождения, таких как мускенон дельтра, мускенон декстра, мускон, амброксан, амброцинид. Да и вообще, современная парфюмерия располагает достаточным количеством аккордов и «умных» молекул, отвечающих за соблазн. Чего стоят одни названия! Парадизон, клиавуд, каскалон, калон, эскалтон, айрон, вулканоидный белый мускс! Эти молекулы должны обязательно входить в состав самых передовых ароматов для современных амазонок.

Куркума VS уд