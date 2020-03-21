Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

Не знаете, как правильно варить кофе в турке дома? Этот процесс имеет свои секреты. Во-первых, кофе должен быть мелкого помола. Лучше использовать свежемолотые зерна, в идеале – свежеобжаренные.

Во-вторых, вода, которую вы наливаете в джезву, должна быть очень холодной, почти ледяной. Сначала нужно ее разогреть, и только потом добавить кофе, сахар и пряности по вкусу. И самое главное правило – ни в коем случае не кипятить напиток.

Как варить кофе в турке: основные секреты

Для получения вкусного напитка лучше всего покупать зерна, чтобы размолоть их непосредственно перед приготовлением. Некоторым это кажется утомительным, и они предпочитают покупать сразу молотый кофе. Это, несомненно, более удобно, но он, возможно, получится не таким ароматным, и пенка, которая считается отличительной чертой подлинного кофе, возможно, не будет красивой плотной шапочкой сидеть сверху.

Стандартной дозой на чашку нормальной крепости являются две чайные ложки кофе. Одна ложка на 200 граммов воды сделает напиток слабым и практически безвкусным, а больше двух ложек придадут горечь, убивая вкусовые качества. Но это тоже вопрос вкуса, тем более что разные сорта и обжарка дают разную степень крепости.

Практически во всех рецептах рекомендуется использовать зерна, смолотые в пыль. Когда все необходимое готово, можно приступать к приготовлению, следуя выбранному способу.

Как правильно варить кофе в турке: традиционный способ

Если нужен обычный хороший кофе без изысков, то надо следовать данному рецепту. В чистую турку всыпать размолотые зерна, залить холодной (некипяченой) водой. На среднем или маленьком огне нужно довести кофе до состояния пузырьков у края, затем огонь чуть убавить или поднять турку над плитой. Еще примерно минуту его надо медленно помешивать, осторожно следя за тем, чтобы он не закипел, после чего снять с огня и дать немного постоять.

Кофе в турке: как варить кофе по-восточному

Это еще один очень популярный рецепт, в котором обычно используются специальные термины – ибрик и джезва. Ими называют привычные турки, которые должны быть широкодонными и с узким горлышком. Для кофе по-восточному понадобится чайная ложка сахара, вместе с которой напиток готовится.

В турку нужно влить около 3/4 чашки холодной воды и добавить туда сахар. Как только вода начинает закипать, всыпать молотый кофе и постоянно помешивать, поднимая над плитой или делая огонь очень слабым. Когда поднимется пена, нужно залить в турку оставшуюся воду и опять подогреть до кипения.

Как варить кофе в турке: национальные особенности

Это традиционные рецепты варки, но способов приготовления – множество. Практически в каждой стране, где любят пить кофе, делают его по-своему. Существует кофе по-ирландски, по-венски, по-французски, по-итальянски, по-мексикански. Все они в основном различаются добавлением к уже готовому напитку определенных компонентов, которые придают ему очарование и выраженный вкус.

Но для того чтобы сделать кофе индивидуальным, придавая ему изюминку, не обязательно знать какие-то особые способы, можно к традиционному напитку добавлять разные ингредиенты. Это может быть мороженое, коньяк, ром, горячее молоко, мед, корица, ваниль и другие специи. Мороженое к готовому кофе подавать лучше жирное, потому что оно будет медленнее таять. Молоко, которое добавляется в чашку после приготовления, не должно быть холодным – это повредит настоящему тонкому, терпкому вкусу и аромату изысканного напитка.