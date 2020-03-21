ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые могут выйти замуж за миллионера

Женщин всегда привлекали сильные, уверенные в себе и состоятельные мужчины. Однако быть рядом с таким сможет далеко не каждая из-за его завышенных требований. Астрологи назвали три знака зодиака среди женщин, которые легко смогут справиться с этой задачей.

Телец

Женщину-Тельца привлекают только успешные мужчины. Причем речь идет не о толщине кошелька, а об амбициях и потенциале партнера. Представительницы этого знака зодиака воспринимают брак как долгосрочный проект, в который нужно вложить максимум сил. Поэтому Тельцы создают комфортные условия в семье. Любовь к своему мужчине и немеркантильный характер будут мотивировать его постоянно развиваться и подниматься по карьерной лестнице.

Весы

Женщины-Весы — утонченные, изысканные леди, знающие себе цену. Они всегда великолепно выглядят, очень мудры и заботливы. Легко совмещают семью и карьеру, поэтому способны быть незаменимой спутницей для любого мужчины. Благодаря своему внутреннему балансу и спокойствию отлично умеют уживаться с людьми со сложным характером и завышенными требованиями.

Рыбы