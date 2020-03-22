Какая колбаса опасна для здоровья

Стоит отметить, что ни один из основных ингредиентов в составе колбасы не способен считаться натуральным в связи с тем, что все они проходят многоступенчатую и весьма агрессивную переработку. Рекомендации ВОЗ на этот счет касаются того, что человеку желательно употреблять не более 50 граммов колбасных изделий в день, чтобы не спровоцировать такие заболевания, как ожирение, гипертонию, сахарный диабет, а также проблемы с сердцем и печенью.

Польза от такой пищи зачастую сводится к нулю, а если уж если человек решил дополнительно обработать продукт, обжарив или отварив его, то находящиеся в составе изделия компоненты при окислении своей канцерогенностью способны нанести непоправимый вред здоровью, включая развитие злокачественных опухолей.

Особое внимание следует уделить содержанию в колбасе:

Усилителей вкуса, угнетающих пищеварительную систему. Впрочем о такого рода Е-добавках ходят разные легенды, однако то, что со временем человек, употребляя их, может потерять чувство вкуса, вполне обоснованно;

Нитрита натрия, использующегося для насыщенного цвета и способного переходить в N-нитросоединения, приводящие к онкологическим заболеваниям. Кроме того мощнейший консервант, известный как Е250, добавляется во все колбасы, поскольку без него любое изделие уже за несколько часов начнет гнить;

Растительные масла и трансжиры, повышающие холестерин, что провоцирует риск развития атеросклероза. Важно то, что мясо коров на комбинатах получается очень жирным из-за малоподвижного положения животных, откармливаемых специальными добавками. Помимо этого в колбасу добавляют дополнительный жир для более сочного продукта.

Если говорить об отдельных видах колбас, то в копченых изделиях образуются гетероциклические амины, обладающие канцерогенными свойствами, а в популярной Докторской содержится, как минимум 5 процентов крахмала, около 25 процентов переработанных мясных отходов и 10 процентов соевого белка.