Доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей

Таким образом, ребенок может быть носителем заболевания, но ни он сам, ни окружающие, могут об этом не знать. Однако знаменитый врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что обнаружить коронавирус у детей все же можно.

В своем Instagram-аккаунте Комаровский рассказал, что у юных пациентов вирус может иметь такие же симптомы, как и обычная ОРВИ. Но на коронавирус могут указать такие признаки, как тошнота, рвота, диарея и другие расстройства пищеварительной системы.

При их отсутствии доктор призвал тщательно обследовать детей при изменении ритма и затруднениях дыхания. Он отметил, что случаи смерти от COVID-2019 среди детей единичны, но они могут погибнуть на фоне тяжелой патологии.