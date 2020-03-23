ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В НОРМУ ⟩ Главный редактор китайского Vogue о карантине и переосмыслении жизни

Разочарована ли я? Ну, конечно, и Хейли очень расстроена — она планировала свою вечеринку много месяцев, ей не терпелось поскорее стать тинейджером. С другой стороны, после недель домашнего «заключения» и выполнения строгих предписаний государства ситуация с коронавирусом в Пекине взята под контроль. Пожалуй, сейчас мы живем в самом безопасном с этой точки зрения большом городе — в день тут обнаруживают лишь пару новых зараженных, все они вернулись домой после зарубежных поездок.

Хейли все понимает. Или вроде как понимает, выражаясь ее языком. Она знает, что ей пришлось пережить самый ужасный кризис в истории современного Китая — нельзя ходить в школу, видеть других детей, а еще она осознает, что выехать из страны куда-либо невозможно, по крайней мере сейчас.

Правила соблюдения карантина в Пекине широкомасштабны и должны очень строго соблюдаться. На прошлых выходных мой муж Марк вынужден был полететь в заграничную командировку, по возвращении его ждал двухнедельный карантин. Нельзя даже выйти на пробежку в парк. Что еще хуже, моя мама, бабушка Хейли, не может нас навестить, так как она по-прежнему лежит в больнице после операции на бедре.

Еще шесть недель назад перспектива быть запертой в собственном доме так надолго казалась чем-то нереальным. Что уж говорить о том, что сейчас происходит в Европе и США. Я вернулась из поездок в Париж и Лондон в январе — в обеих столицах кипела жизнь, люди лишь краем уха слышали что-то про коронавирус — и погрузилась в мрачный Пекин, где сотни больных умирали каждый день.

Власти Пекина, где я живу, сделали многое для того, чтобы попытаться остановить распространение вируса. Их усилия помогли. На входе в дома, торговые центры, офисные здания всем обязательно измеряли температуру, люди перестали ходить в места столпотворений, все носили маски, школы закрыли на неопределенный срок, рестораны и бары лишились клиентов, а обычно загруженные машинами и автобусами улицы опустели. Подобные жесткие меры приостановили распространение болезни. По крайней мере на сейчас.

После шести недель, проведенных в жесточайшей изоляции, наша жизнь постепенно возвращается к норме: магазины открыты, правда, в них лишь горстки покупателей, рестораны и бары тоже, но есть условие, что за одним столом не может сидеть более трех человек.

В общем, с виду кажется, что ритм большого города восстановился, но одновременно с этим мы чувствуем, что само течение жизни изменилось. Здесь, в Китае, мы словно просыпаемся после кошмарного сна. Медленно, даже нерешительно. Никто не празднует, все просто чувствуют облегчение и благодарность за то, что живы и здоровы.

Глядя на Хейли, я вижу, что переход в режим онлайн-обучения прошел гладко, учителя выстроили строгий распорядок. Она совершенно не скучает по длинной дороге в школу, колледж Далвич, на автобусе. Теперь сборы занимают ровно минуту. Конечно, ей очень не хватает друзей. Можно болтать онлайн, что они и делают, но сейчас каждый день так похож на предыдущий, что обсуждать детям особо и нечего.

Для меня, как для главного редактора Vogue Китай, дистанционная работа оказалась очень эффективной. Каждый день я провожу множество онлайн-встреч и конференций, прерываясь лишь на короткий ланч. У меня появилось время поговорить с теми сотрудниками, с которыми обычно я не взаимодействую, узнать их получше. Это не всегда возможно в условиях сумасшедшей офисной жизни, когда я то и дело принимаю у себя дизайнеров, представителей брендов и постоянно летаю в командировки.

Из всей этой ужасной ситуации я пыталась вынести что-то позитивное. Сфокусировалась на дальнейшем развитии журнала и диджитал-направления, проанализировала работу команды, тщательно пересмотрела структуру и методы. После того как кризис минует, мне кажется, мы будем готовы к началу новой главы.

Конечно, не хватает общения и жарких споров за редакционным столом, которые часто приводят к невероятным идеям. Отсутствие каких-либо поездок тоже расстраивает (я пропустила все четыре Недели моды — смотрела прямые трансляции).

На самом деле тут мое мнение немного противоречиво. Да, признаюсь, мне не хватало этого волнующего чувства, которое возникает перед показами, хотелось увидеть новые потрясающие образы на подиумах вживую, а еще пообщаться с друзьями и коллегами за ужином в ресторане. Но теперь понимаю, что, пожалуй, правы те, кто говорит, что сейчас проводится слишком много шоу, и мы слишком много путешествуем.

Наверняка эта тема будет стоять во главе мировой повестки, когда модная индустрия, да и все остальные будут привыкать и адаптироваться к миру после коронавируса. Лично я уверена только в одном: когда Хейли наконец сможет закатить свою долгожданную вечеринку по случаю дня рождения, это будет нечто. Праздник, посвященный не только тому факту, что она стала тинейджером, но и самой жизни. Платья давно уже выбраны, они немного тоскливо висят на дверце ее шкафа, готовые к бою», - приводит рассказ журнал Vogue.

Первое письмо Анжелики Чунг можно прочитать здесь.