Дома поговорим: как пережить карантин и не развестись

2.Отсутствие навыка работы в режиме «home office». Без сноровки будет тяжело: на работе остались все прежние ритуалы, привычки, правила, звуки, запахи, а новые говорят нам только: «ты дома, отдохни, расслабься». Придется построить новую эмоциональную инфраструктуру, чтобы научить себя работать в любимых мягких тапочках.

3. Отсутствие границ. Где заканчивается мама и начинается исполнительный директор? Как научиться молниеносно переключать тон голоса с делового на домашний? И есть ли способ телепортироваться от плиты до рабочего стола и обратно?

4. Непредвиденные обстоятельства. На работе они тоже встречаются, но мы бываем к ним готовы: это же работа, как иначе? А дома каждый форс-мажор может показаться катастрофой. Внезапно ребенок не может сам сделать домашнее задание, вдруг заканчивается кофе и нужно бежать в супермаркет, а в телефоне кричит шеф, который тоже пытается работать из дома, но ему пока не попалась наша статья и приходится до всего доходить самому… В общем, ужас.

5. Слишком тесный контакт с любимым человеком. Это самый серьезный фактор: нам страшно приятно быть вместе два дня в неделю, даже три, пусть еще утро и вечер, но как мы выдержим необходимость три недели маячить друг у друга перед глазами?

Для преодоления общего напряжения: план заботы о себе

Типичная ошибка «мамы на дому» — начать из последних сил организовывать всем комфорт и уют, из последних сил стараться быть отличницей по быту и работе. А силы, наоборот, нужно накапливать.

Перезагрузку можно делать несколько раз в день – или каждые полчаса, если вы чувствуете, что вам так удобнее. Чтобы выполнить упражнение, хорошо на пять минут выйти на улицу, на балкон или хотя бы в другую комнату. Как только сменили обстановку, быстро находим:

5 вещей, которые вы видите прямо сейчас;

4 звука, которые вы слышите;

3 предмета, которые можете потрогать;

2 запаха, которые вы можете ощутить;

1 движение, занятие, которое вы можете сделать прямо сейчас, чтобы напитать себя новыми силами. Это может быть физическое упражнение, крик, самомассаж, танец, песня, съеденное яблоко – словом, что угодно.

Эти перезагрузки очень удобно использовать для того, чтобы из мамы перевоплотиться обратно в исполнительного директора или PR-менеджера – и обратно в маму.

Создание «домашнего офиса»: в квартире и в себе

Канбан-доска из шкафа-купе

На самом деле можно использовать любую поверхность: флипчат, стену комнаты, дверцу холодильника, главное – разделить свою рабочую поверхность на три части: задачи в очереди, что делаем прямо сейчас, что уже сделано. В начале дня в левой части канбана у вас будет целая толпа стикеров, вечером какая-то их часть перекочует в правую часть.

Есть особая группа задач — те, что напомнили о себе: хорошо бы сходить к стоматологу, разобрать вон тот шкаф, почистить столовое серебро, похудеть на 10 кг. Их лучше поместить отдельно от основных полей канбана: они экспансивны, занимают много нашего внимания и не дают маленьким срочным делам решиться вовремя.

Теперь о многозадачности. Для каждой сферы жизни возьмите стикеры определенного цвета: красные – работа, синие — быт, а зеленые, например, оставьте для вашей пары. Сделать ему/ей чай или массаж. Устроить вечернюю ванну с пеной и маслами. Помочь разобраться с принтером или угостить стейком.

Следите за тем, чтобы стикеры всех цветов за день двигались по канбану: если вы увлечетесь красными стикерами, синие и зеленые столпятся в левой зоне.

Создание границ: отделите работу от быта, а себя — от себя

Внешние границы. Заведите себе место, где вы будете работать. В других местах появляться с ноутбуком или рабочим телефоном крайне нежелательно. Повесьте на дверь табличку «Я на работе». Если такого пространства у вас нет — заведите себе комплект бейджиков. Я — мама, я — Татьяна Николаевна, я — сотрудник, я — Любимая. Надевайте на себя соответствующие бейджи всякий раз, когда переключаетесь на новую роль. На тот же канбан можно налепить красный флажок: если он в средней части канбана — не подходи, не встревай, даже не пытайся флиртовать или приглашать на кухню за очередным пончиком. На всякий случай заведите и другой флажок: я свободна, могу отвлечься в любой момент, давай поговорим, можем посмотреть сериал.

Внутренние границы. Внешние правила не так важны, как умение найти внутри себя грань между мамочкой и руководителем. Прежде чем отойти от плиты и заняться скайп-переговорами, посмотрите на себя в зеркало. Как меняется ваше выражение лица, когда вы входите в новую роль? Вы распрямляете спину, наклоняете голову, распускаете волосы, улыбаетесь, хмуритесь? Сначала приведите себя в новое состояние в зеркале, и лишь потом приступайте к новой задаче.

Между прочим, именно при переходе из роли в роль с нами обычно происходят самые гениальные озарения.

Против непредвиденных обстоятельств: командная работа без перфекционизма

Нет конкретных практик, только три совета:

Не геройствуйте, просите о помощи. Ваши близкие смогут сами купить кофе, сделать себе завтрак, помыть и убрать обувь. К тому же наших партнеров обычно очень раздражает, когда мы с недовольными печальными лицами рвемся на части, почему-то не прося помочь и не поручая им рутинных задач.

Будьте готовы, что не все пройдет гладко. Обязательно какие-то сроки будут сорваны, какие-то дела забудутся, но это нормально! Заранее позвольте себе ошибиться, упустить, что-то забыть, подготовьте себе «отходные пути», если это возможно.

Планируйте. Пишите планы и списки дел для всех членов семьи, заводите для них отдельные цвета на канбане, придумайте поощрения для каждого дела в виде наклейки или крутого комплимента. Все, от чего можно освободить свою многозадачную голову, нужно отдать в руки тех, кому это действительно нужно.

Воспользуйтесь моментом

Понимаю, ваши мысли заняты решением множества новых креативных задач и привыканием к новым условиям. Но почему бы не посмотреть на ситуацию с иной стороны? Вы с любимым человеком на три недели оказались на одной «подлодке»: нужно использовать это время.

Например, что такого страшного в том, что вы друг другу надоедите? Может быть, вас беспокоит, что это создаст угрозу для чувств? Это совершенно необязательно: отдохнув друг от друга немного, побыв отдельно, погрузившись в свои дела или выйдя ненадолго на улицу по своим делам, вы снова будете рады друг друга видеть.

Практика 1. Ролевое открытие

Иногда нам кажется, что партнеру симпатичен только тот наш образ, с которым он лучше всего знаком. А на работе я могу и накричать и бываю не очень аккуратным. Что если партнер будет разочарован? Пусть карантин будет поводом для раскрытия карт, для поиска друг в друге новых, незнакомых черт и особенностей. Если тревога зашкаливает, можно устроить «вечер откровений»: выбрать время и заранее рассказать друг другу о своих опасениях. Тогда открытие друг друга пройдет намного мягче.

Практика 2. Вечерний спринт

Если вас в партнере стало что-то раздражать: постарайтесь подметить за день на каждый раздражающий момент по одному приятному. Найдите, что восхищает вас в партнере, что вам нравится, а потом проведите вечерний десятиминутный спринт: расскажите, что вас раздражает семь чашек с недопитым чаем, которые каждый вечер ждут вас в раковине, зато вы в восторге от того, что вам пару раз тоже сделали чай. Сериалы во время работы лучше смотреть в наушниках, чтобы они не вопили на весь дом, зато перебрасываться шутками во время работы — даже приятно. Конечно, если на вашем канбане в этот момент не висит красный флажок.

Практика 3. A hard day’s night.

Если вам предстоит сложный рабочий день в одном объеме, запланируйте себе заранее приятный вечер: ужин за бокалом вина, партия в интеллектуальную игру, небольшая дискотека — придумайте все, что сможете реализовать. В течение дня напоминайте себе, что вечером, когда смолкнут мессенджеры, закроются переговорные, все сроки будут либо сорваны, либо соблюдены, вы сможете уделить время только друг другу.