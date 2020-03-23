Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

Новые начинания обязательно приведут к интересным событиям, которые серьезно повлияют на качество жизни. Кто-то встретит свою судьбу, кто-то — единомышленника, а кто-то найдет свое предназначение.

Женщина-Овен

У представительниц знака Овен будет весьма насыщенная неделя. И во многом от них зависит, станут мартовские события шагом навстречу счастью или же обернутся мелкой суетой. Астрологи советуют приготовиться к активным действиям, потому что перемены все равно ворвутся в жизнь — и только личные усилия могут направить происходящее в правильное русло.

Женщина-Телец

На этой неделе женщинам-Тельцам придется развивать в себе стойкость и твердость. Боятся этого не стоит: впоследствии эти качества сослужат хорошую службу. Весной 2020 года жизнь научит выходить не только сухими из воды, но и победителями из споров. Вполне возможно, что с понедельника по четверг о себе дадут знать нерешенные дела. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не избегать их.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам в конце марта удастся преодолеть препятствия и добиться большей свободы. Если тема ограничений и блоков сознания является актуальной, то можно попробовать сделать что-то такое, на что раньше было сложно решиться. Очень важно не взваливать все дела только на себя. Поблизости обязательно будут люди, которые подадут пример и поддержат начинания. Так что время забыть о стеснении, неуместной гордости и прочих препятствиях.

Женщина-Рак

Успешное направление на этой неделе — поиск ответов, решение загадок, расследование случайных событий. По словам астрологов, удастся приоткрыть завесу тайны над событиями и фактами, которые раньше намеренно скрывались. Также это будет удачный период для решительного внесения изменений в режим дня. Звезды сулят неожиданный поворот в жизни, поэтому если вы заждались возможности сделать решительный ход, судьба ее предоставит, главное — следовать законам Вселенной.

Женщина-Лев

На рабочем месте, как и в личной жизни представительницам Льва нужно приготовиться к конкуренции. Если планируется собеседование, нужно быть готовой к тому, что вы окажетесь не единственной претенденткой. Внешний вид, портфолио, самооценка, уверенность в себе — все это должно быть на высоте. Любая импровизация может подвести, так что лучше составить план Б заранее.

Женщина-Дева

Эти семь дней понравятся активным женщинам-Девам, которые любят вращаться в деловой сфере, двигаться и жить насыщенной, полной жизнью. Предложений и возможностей будет хоть отбавляй, но стоит избегать непроверенной информации и сомнительных авантюр. Внимание к мелочам подстрахует и в частной жизни. Однако на укрепление романтических отношений сейчас вряд ли стоит рассчитывать. Скорее это будет лишь шанс не испортить уже имеющиеся чувства.

Женщина-Весы