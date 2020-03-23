Секреты парикмахеров, о которых они молчат

Но что на самом деле делают парикмахеры с нашими волосами, чтобы они выглядели настолько здоровыми, сияющими и блестящими? На самом деле все эти мелкие трюки можно повторить дома и придать волосам красивой укладки.

Krasotakrasota.com рассказывает вам о самых главных и важных секретах парикмахеров, которыми вы запросто будете пользоваться дома в свое удовольствие!

Кончики и только кончики

Если у вас действительно сухая кожа головы, тогда вам стоит увлажнять волосы кондиционером по всей длине. Но в большинстве случаев наша кожа ежедневно выделяет достаточное количество жира для увлажнения кожи. А чрезмерное использование кондиционера будет приводить к тому, что ваша голова быстрее станет жирной.

Тем, у кого кожа головы не сухая, мы советуем наносить кондиционер на кончики волос. Таким образом они всегда будут выглядеть ухоженно и красиво.

Как закрепить невидимки?

Многие девушки, которые используют в повседневной жизни невидимки, знают, как иногда тяжело их закрепить надежно на весь день. В результате мы чаще на работе думаем о том, как поправить заколки, нежели о самой работе.

Парикмахеры советуют закреплять невидимки с помощью лака для волос. Таким образом невидимки будут держаться весь день на волосах и не сползут.

Массаж головы

Во время принятия душа и мытья головы обязательно массажируйте голову. Этот процесс займет у вас буквально несколько лишних секунд, но хорошо будет стимулировать приток крови и в результате рост волос. За такие процедуры платят большие деньги, почему бы не сэкономить и не почувствовать себя дома как на спа-процедурах.

Убираем непослушные волосинки

С вами бывало такое, что вы уже сделали всю прическу, идеально закрепили волосы, уложили пенкой, как вдруг выскакивают 2-3 непослушные волосинки и портят всю картину? Ну и что, спросите вы, переделывать всю прическу из-за этого?