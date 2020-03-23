Семь блюд из гречки: что делать с купленной крупой

Гречневая каша

Сейчас самое время вспомнить, чем ты завтракала в школе. Уверены, раз в неделю в столовой раздавали гречневую кашу. И даже если в детстве она была тебе не по вкусу, советуем дать ей второй шанс. Научись готовить рассыпчатую крупу — для этого нужно наливать в кастрюлю чуть меньше воды, чем обычно. Попробуй разные вариации добавок. Нам нравится вариант с молоком, но также популярна каша с добавлением сливочного масла, уверяет Cosmo.

Гречка с овощами

А с этим блюдом наверняка знакомы те, кто часто ставит хештеги #пп и #здоровое питание. Еще бы: гречневая каша с овощами — низкокалорийное блюдо, богатое витаминами и микроэлементами. Считаешь, у него пресный вкус? Ты просто забыла добавить специи. Выдави зубчик чеснока или добавь готовую приправу для блюд из гречки.

Гречневые оладьи

Отмена завтрака с подружкой в любимой кофейне не повод отказываться от панкейков. Приготовь их сама! Прокачать блинчики и сделать их полезнее поможет… да-да, гречка! Но предварительно крупу нужно превратить в гречневую муку. Для этого обжарь в течение 5−7 минут крупу на сухой сковороде, а после, когда она остынет, измельчи в кофемолке. В остальном для панкейков используй классические ингредиенты, заменив только пшеничную муку на гречневую.

Котлеты из гречки

Это блюдо мы сделаем постным. Отваренную гречневую группу смешай с обжаренным луком и грибами, а затем пропусти через мясорубку. В полученный фарш добавь соль и крахмал. Не переживай, мы почти закончили. Осталось сформировать котлеты (форму выбирай на свое усмотрение), обвалять их в муке и обжарить на подсолнечном масле.

Теплый салат с гречкой

Еще один рецепт под хештегом #янадиете. Он очень похож на гречку с овощами, только в этом случае в блюде преобладают овощи. Бери то, что любишь: помидоры, огурцы, баклажаны и лук и добавь немного вареной гречки. Заправь любимым соусом — готово! Правда, для сытости рядом с таким салатом стоит положить котлету, рыбное филе или кусок мяса.

Гречневый суп

Если твои запасы гречки превышают 10 кг, то советуем использовать крупу и в супах (на заметку: гречка хранится около 15 месяцев). Практика использования круп в первых блюда нередка: вспомни, например, харчо, который готовят с добавлением риса. Гречневая крупа хорошо сочетается в супах на основе томатов с добавлением куриного или мясного бульона.

Банановый хлеб