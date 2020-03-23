Медики заявили, что коронавирус поражает мужчин больше, чем женщин

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел анализ медицинских карт 72 тысяч жителей страны, инфицированных COVID-19. Медики сообщили, что 64% смертельных случаев из этого количества составили мужчины, информирует Cosmo.

Всемирная организация здравоохранения и китайские ученые выявили, что общий коэффициент смертности — общая доля умерших людей — составляет 1,7% женщин по сравнению с 2,8% мужчин. Исследователи из Италии заявили, что среди 827 умерших от коронавируса 80% мужчин и 20% женщин.

Ученые признались, что «гендерная избирательность» коронавируса их удивила. Заведующий кафедрой глобального здравоохранения в Университете Эмори в Атланте (штат Джорджия) Карлос дель Рио заявил, что это «половое неравенство» перед инфекцией «озадачило» экспертов и «вызвало много беспокойства».

Его коллега подчеркнула, что в нынешней ситуации мужчины сильнее рискуют. «Честно говоря, сегодня мы не знаем, почему COVID-19 опаснее для мужчин, чем для женщин, или почему масштаб разницы в Италии больше, чем в Китае, — призналась Сабра Кляйн, профессор, сотрудник кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса (США). — Что мы знаем, так это то, что в дополнение к пожилому возрасту, быть мужчиной — тоже является фактором риска тяжелого исхода, и общественность должна быть осведомлена».

Причиной такой разницы многие эксперты считают женский гормон эстроген. «Исследования мышей, инфицированных предыдущей вспышкой коронавируса SARS, показали, что благодаря эстрогену самки мышей преодолевали инфекцию легче, чем самцы. Этот гормон может стимулировать работу иммунной системы, которая важна для устранения вирусной инфекции и улучшения реакции организма на вакцины», — пояснила Кляйн. Эксперты полагают, что у женщин более сильная иммунная система. У них реже встречаются хронические заболевания, которые делают пациентов более уязвимыми перед инфекцией. Известно также, что женский организм легче переносит стрессы — например, голод.