На долгие годы: девять явных признаков длительных отношений

1. Помимо прочего, вы - хорошие друзья

Если партнеры не считают себя друзьями, специалисты обычно не прочат им долгую совместную жизнь. Если отношения - это только страсть, драма, секс и возбуждение, на много лет такого “топлива” не хватит.

2. Вы не всегда вместе

Конечно, очень здорово, что вы любите проводить время вместе. Но важно и уметь отдыхать в одиночестве, и общаться с другими людьми. К тому же это лишние темы для разговора за ужином!

3. Вы всегда находите компромисс

Пары со схожими ценностями имеют больше шансов прожить вместе до ста лет, чем те, кто думает о разном.

4. Вы не погрязли в рутине

Когда проходит желание делать что-то экстраординарное и вас обоих начинает поглощать быт, отношения могут стать предсказуемыми и рутинными. Так что полезно время от времени переключаться и ходить на свидания или на концерты, а не только создавать видимость тесной связи, включая раз в месяц сериал по телевизору.

5. Вы не стесняетесь обсуждать секс

В любых отношениях случаются взлеты и падения, и интимной жизни это тоже касается. И о нем время от времени стоит говорить. О своих желаниях, о том, что нравится, а что не очень… Все это приведет вас к более насыщенной и радостной сексуальной жизни.

6. Споры вас только сближают

Правильно спорить умеют далеко не все, особенно если вам обоим не повезло расти в семье с токсичными отношениями. И если вы спорите из-за того, кто в семье главный, а не по каким-то другим вопросам, со временем отношения могут зайти в тупик. То же самое - если один партнер перестает уважать другого.

7. Вы поддерживаете друг друга в тяжелые дни

Если один партнер пришел с работы в плохом настроении, а другой настроен на романтический ужин в ресторане, эту задачу можно решить разными способами. Скорее всего, вы никуда не пойдете, и если ты не будешь его в этом обвинять, то в другой раз он спокойно отнесется к твоим проблемам и не будет никуда тебя тянуть против воли.

8. Вы вместе развиваетесь

Долгосрочные отношения - это не обсуждение вашей свадьбы и даже не разговор о планах на будущее. Это принятие того факта, что со временем вы оба изменитесь, и если сможете адаптироваться к этим изменениям - значит, вы вместе надолго.

9. Твоя жизнь улучшилась