Не делай так: пять непростительных ошибок в уходе за волосами

Итак, давай выясним, какие ошибки ты можешь совершать.

1. Неправильно расчесываешь

Во-первых, не стоит расчесывать запутанные волосы от корней к кончикам. Всегда начинай снизу и аккуратно распутывай пряди, если не хочешь способствовать их ломкости и сечению. Во‑вторых, не расчесывай влажные волосы стандартной расческой с жесткими зубчиками. Лучше всего для этого подойдут расчески с мягкой щетиной вроде известных Tangle Teezer.

2. Неправильно сушишь

Перед тем как начать сушить волосы, дай им слегка подсохнуть. Во время сушки контролируй температурный режим. Если не планируешь делать укладку, используй теплый воздух. Кроме того, не забывай и о направлении потока воздуха. В идеале он должен быть по росту кутикулы, под углом. Еще одно важное «нет» в уходе за волосами — нельзя растирать пряди полотенцем (особенно махровым), так как это неизбежно ведет к их повреждению.

3. Делаешь горячую укладку на влажных волосах

Если ты, конечно, не хочешь сжечь свою шевелюру, ни в коем случае не используй различные плойки на мокрых волосах! Обязательно досушивай их, а также используй специальные средства для термозащиты.

4. Постоянно делаешь тугой хвостик

Хвост — это очень практично, но не слишком полезно для твоих локонов. Стягивая волосы, резинка повреждает их структуру и лишает питания. Мы не говорим, что нужно раз и навсегда забыть о хвостиках, главное — не злоупотреблять ими и не делать слишком часто.

5. Не смываешь косметику