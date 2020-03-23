«Это нужно делать с комфортом!» — звезда «Кухни» раскрыла подробности домашних родов

Чуть больше месяца назад Елена Подкаминская стала многодетной мамой — 21 февраля у нее родился сын. До этого у актрисы уже было две дочери — старшая Полина и маленькая Ева. Звезда скрывала от окружающих свое интересное положение и продолжала съемки вплоть до последнего месяца беременности.

Недавно Елена решилась рассказать подписчикам в Instagram подробности того, как появился на свет ее любимый сын. Актриса призналась: она родила наследника дома, как и мечтала, в тихой и уютной обстановке с помощью доктора, которому доверяет. Кроме того, оказалось, что звезда делала это не впервые.

«Ожидая Еву, я надеялась, что все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас, и я смогу родить дома. И когда это случилось, это настолько в меня «попало», что сомнений, где рожать сына, уже не было», — отметила Подкаминская.

Однако звезда тут же предупредила, что не призывает своих подписчиц повторять опасный эксперимент. Поскольку в ее случае рядом находился опытный специалист высокого класса, поэтому каких-либо последствий удалось избежать.