Как привлечь внимание мужчины мечты: пользуйся астрологическими подсказками

Каждая хочет гармоничных, счастливых отношений, любви, взаимопонимания. Возможно, ты уже нашла своего принца и счастлива с ним, но хочешь сделать отношения еще лучше. Или ты еще в поиске. Пользуйся астрологическими подсказками и действуй.

В гороскопе любого человека, в том числе и мужчины, есть Луна и Венера. Конечно, у каждого мужчины свои планеты, в своих знаках, градусах, домах, аспектах. Это делает их предпочтения абсолютно разными, добавляет изюминки. Поэтому один любит блондинок, другой брюнеток, кто-то обратит внимание на спортсменку, а кто-то только на покладистую домашнюю барышню.

Но в одном Луна и Венера сходятся: именно они являются сигнификаторами брака, планетами, которые указывают на то, как мужчина будет выбирать женщину, по каким качествам, особенностям, какие эмоции он от женщины хочет получать и какой тип отношений его устроит до брака и после похода в ЗАГС.

Что влияет на его выбор

Луна в гороскопе

Отвечает за комфорт, уют, эмоциональную сторону жизни, душевность, продолжение рода, а также за желудок, пищевые пристрастия человека.

Это образ жены, отношения в браке. Луна связана с желудком и с образом матери, комфортом уютом и тем, какую семью может иметь мужчина в будущем. Одна Луна требует подвижную и активную жену (по подобию его матери, либо другой женщины в роду), другая любит сытно поесть и аромат пирогов дома, кому-то нужны смех и веселье.

Венера в гороскопе

Венера, в свою очередь, отвечает за любовь, отношения, финансовую и ресурсную сферы жизни, а также за вкусовые пристрастия, вкус к жизни, умение получать удовольствие здесь и сейчас. И сразу вспоминается фраза о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Конечно не всегда напрямую, но без желудка никуда.

Венера в гороскопе мужчины — образ любовницы, тот тип любви и отношений, который мужчина выбирает на первых порах. То, как он понимает слово «любить». Одна Венера будет щедрой, другая скупой, третья может быть ленивой, а кому-то подавай роковых женщин.

Как привлечь внимание мужчины мечты

Чтобы завязать отношения с нужным тебе мужчиной или улучшить существующие, необходимо совершить несколько несложных и приятных манипуляций. Алгоритм следующий: сначала привлеки внимание его Венеры, затем нанеси победный удар по Луне.

Как влюбить его Венеру в себя

Первое и самое главное правило — будь довольной! Собой, своей внешностью, настроением, погодой, обстоятельствами, доходами. Удовлетворенность собственной жизнью обратит на себя внимание любого мужчины!

Следи за внешностью, ухаживай за собой и люби себя! Если женщина себя любит, то она настроена на волну любви, она довольна, и Венера мужчины сразу это заметит.

Займись творчеством. Это помогает в любви лучше других методов. Мечтала петь — пой. Запишись на кружок рисования, слепи кружку на керамическом мастер-классе, освой живописные техники, нарисуй картину.

Балуй себя и дари себе подарки, но знай меру! Зацикленность на себе и шопоголизм, наоборот, отпугнут хорошего мужчину, советует журнал «Лиза».

Займись Луной: она решит, подходишь ли ты для серьезных отношений

Присмотрись к его семье: как готовили у него дома, насколько эмоциональна и позитивна его мама, насколько теплые и близкие отношения у его родителей. Перенимай опыт, подмечай мелочи, вкусы, обычаи, традиции, которые приняты в его доме, что доставляет ему радость и ассоциируется с семейной обстановкой. Пробуй готовить блюда из привычных для него продуктов.

Гармонизируй свои эмоции, старайся свободно выражать их в адекватной форме, избавься от навязчивых страхов и сомнений.

С уважением относись к своим родителям, к отцу.

Обязательно установи хороший контакт с его мамой, даже если она не слишком хочет общаться. Уважение и принятие его родителей, чувство благодарности им — важный шаг на пути к прекрасным отношениям.

Окружи мужчину теплом, комфортом и уютом (только не перестарайся, все должно быть в меру и в удовольствие для обоих).