«Я не женщина, я — существо»: героиня «Модного приговора» согласилась на преображение, чтобы сохранить брак

Денис Жуков обратился на программу с заявлением: «Я — визуал. И если я не вижу повода и причины делать комплименты, то делать их не буду!»

По словам мужчины, нынешний образ супруги давно уже не вызывает у него той страсти и огня, которые были раньше, а ему нужен постоянный драйв со стороны его второй половины, от которой сейчас ничего похожего не исходит. Прежде многие женщины в студии давали отпор мужьям, но только не Валерия. «Я не женщина, я — существо», — покорно отвечает она на все претензии любимого.

Как оказалось, причина такого смирения кроется в давней психологической травме — с самого детства у Валерии были большие проблемы с уверенностью и самооценкой из-за травли одноклассников. Усугубляла ситуацию родная мама, которая твердила почти каждый день: «Ты жирная! Я в твоем возрасте была худая».

Стилисты хорошо потрудились над гардеробом женщины

Полюбить себя Валерия смогла только, когда встретила Дениса. Но после рождения ребенка в их отношениях возникла холодность, которая длилась почти год. Ситуация достигла пика, когда Валерия обнаружила поздравление Дениса с Днем святого Валентина в социальной сети, обращенное к его знакомой. Муж объяснил свое поведение тем, что ему нужно было потешить мужского самолюбие, и заверил, что до полноценной измены дело не дошло.

Такое объяснение женщину мало устроило, и ситуация в семье окончательно зашла в тупик. Пара начала подумывать о разводе, как о единственном решении проблемы. На «Модном приговоре» Денис и Валерия говорили в один голос: «Мы находимся в яме, из которой сами выбраться не сможем!»

Валерия сменила прическу

Ведущие программы были поражены поведением Дениса и посоветовали ему снизить требовательность к супруге. Все-таки «Модный приговор» — это не кабинет психолога, а передача о модном преображении. Но Денис заверил, что ему как раз очень не хватает внешних перемен в жене.