Шеф-повара рассказали, какие блюда и как лучше всего замораживать

Журналисты из издания Insider поговорили с шеф-поварами из разных ресторанов и выяснили, какие блюда лучше всего хранить в морозильной камере.
Кондитер и разработчик рецептов Джесси Шихан рекомендует так делать с изделиями из слоеного теста. «Дополните пирог шоколадом, ванильным кремом или глазурью из сливочного сыра с корицей и положите его в морозилку на срок до месяца», — посоветовала Шихан.
Она рекомендует помещать весь замороженный торт в камеру, пока он не замерзнет, а затем завернуть его в пластиковую и алюминиевую фольгу, чтобы он не "впитывал запахи морозильника".
Шеф-повар Крис Мартин считает, что идеальное блюдо для замораживания и оттаивания — это карри, так как оно имеет такое вкусовое сочетание, которое сложно испортить. Главное в процессе — использовать специальный пакет вместо жесткого контейнера, чтобы не допустить попадания воздуха.
По мнению шеф-кондитера и блогера из Филадельфии Эйлин Грей, хлебобулочные изделия, например кексы, — один из лучших продуктов для замораживания и дальнейшего использования. "Когда вы кладете хлеб в холодильник, то он быстрее становится черствым, так как в процессе выделяется влага. Но если поместить такое изделие сразу в морозилку, все эти реакции останавливаются и ваша выпечка остается совершенно свежей", — объяснила Эйлин Грей.
Она посоветовала заворачивать кексы или хлеб сначала в полиэтиленовую пленку, а затем в фольгу. Когда блюдо нужно будет разморозить, достаточно оставить его при комнатной температуре или положить в теплую духовку на несколько минут.
Шеф-повар Тимоти Бума рекомендует замораживать начинки для пирогов. Например, из курицы. Все-таки на приготовление таких блюд уходит много сил. "Но если заранее сделать двойную порцию и убрать остатки в морозилку, то на неделе сэкономите время", — рассказал он.
А вот Франк Прото из Института кулинарного образования в Нью-Йорке считает, что оптимально замораживать фрикадельки в томатном соусе. "Это блюдо хорошо хранить при минусовых температурах, так как у него не ухудшается вкус и текстура. Фрикадельки состоят из мясного фарша и связующих материалов (панировочных сухарей, яиц и сыра), которые сильно измельчены. Поэтому они не будут выделять влагу. То же самое касается томатного соуса (в процессе приготовления помидоры доводят до состояния пюре)", — объяснил Франк Прото.
Он порекомендовал хранить фрикадельки в пластиковой таре для замораживания, а перед использованием оставить их в холодильнике на ночь перед тем, как съесть.
"Я люблю замораживать тушеные продукты. Мы используем для упаковки вакуум, — рассказал шеф-повар из Лос-Анджелеса Джет Тила. — У нас всегда есть как минимум десять таких блюд, готовых к употреблению".
Для того чтобы сохранить вкус и консистенцию, Тила рекомендует переместить тушеные блюда в холодильник за несколько часов до того, как вы будете готовы съесть их. Тогда они правильно оттают. Но если на это нет времени, продукт можно разогреть на средней мощности в микроволновой печи.