Шеф-повара рассказали, какие блюда и как лучше всего замораживать

Шеф-повар Тимоти Бума рекомендует замораживать начинки для пирогов. Например, из курицы. Все-таки на приготовление таких блюд уходит много сил. "Но если заранее сделать двойную порцию и убрать остатки в морозилку, то на неделе сэкономите время", — рассказал он.

А вот Франк Прото из Института кулинарного образования в Нью-Йорке считает, что оптимально замораживать фрикадельки в томатном соусе. "Это блюдо хорошо хранить при минусовых температурах, так как у него не ухудшается вкус и текстура. Фрикадельки состоят из мясного фарша и связующих материалов (панировочных сухарей, яиц и сыра), которые сильно измельчены. Поэтому они не будут выделять влагу. То же самое касается томатного соуса (в процессе приготовления помидоры доводят до состояния пюре)", — объяснил Франк Прото.

Он порекомендовал хранить фрикадельки в пластиковой таре для замораживания, а перед использованием оставить их в холодильнике на ночь перед тем, как съесть.

"Я люблю замораживать тушеные продукты. Мы используем для упаковки вакуум, — рассказал шеф-повар из Лос-Анджелеса Джет Тила. — У нас всегда есть как минимум десять таких блюд, готовых к употреблению".

Для того чтобы сохранить вкус и консистенцию, Тила рекомендует переместить тушеные блюда в холодильник за несколько часов до того, как вы будете готовы съесть их. Тогда они правильно оттают. Но если на это нет времени, продукт можно разогреть на средней мощности в микроволновой печи.