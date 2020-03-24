Семь пальто, которые не стоит носить женщинам в возрасте, чтобы не выглядеть старше

К сожалению, далеко не все из них носят актуальные варианты. Некоторые уже давно устарели. Редактор Oskelly.ru расскажет, какие вещи давно пора отнести на помойку.

1. Леопардовое

Леопардовое пальто – очень опасная модель, которая может сыграть с любой злую шутку. Чтобы освежать вас и делать современной, оно должно быть сшито из плотной качественной ткани. Дешевые варианты, дополненные хищным принтом, не только простят образ, но и добавляют женщине возраста. Не хотите выглядеть старше, чем есть на самом деле? Тогда вложитесь в достойную верхнюю одежду, которую сможете носить и через пару-тройку лет.

2. С крупными пуговицами

Отличить старомодное пальто от трендового поможет важная деталь – размер и расцветка пуговиц. На изделиях, созданных в конце прошлого века, будут красоваться крупные, а иногда и блестящие застежки. Они прекрасно справляются лишь с одной задачей: акцентируют внимание на возрасте женщины. Не хотите быть теткой? Приобретите классическое пальто с английским воротником и поясом. Оно подчеркнет достоинства фигуры и сделает наряд стильным.

3. Длинное

Длинное пальто зачастую полнит и визуально уменьшает рост, поэтому его не рекомендуется носить возрастным женщинам. Оптимальным решением обещает стать вещь до колена. Она круто смотрится на высоких и миниатюрных модницах. Устали от классических силуэтов? Тогда присмотритесь к принтованной одежде, например, клетчатой или в стиле колор-блок.

4. Со странным воротником

Странный меховой воротник выглядит просто ужасно, особенно на особах элегантного возраста. Если вам уже далеко не 20 лет, откажитесь от подобных экземпляров в пользу благородных и солидных. Пусть это будет пальто прямого кроя глубокого оттенка. Оно подчеркнет контрастность внешности и освежит лицо.

5. Слишком яркое

Неоново-розовое пальто тоже не рекомендуется носить изо дня в день. Дело в том, что слишком яркие оттенки выглядят нелепо и подчеркивают недостатки кожи, в том числе воспаления и покраснения. Мы не можем запретить вам носить слишком сочные вещи, но советуем делать это в редких случаях, когда душе срочно требуется цветотерапия. В остальные дни облачайтесь в изделия оттенков умеренной яркости, таких как вишневый, изумрудный и аквамариновый.

6. Длинный кейп

Кейпы не собираются покидать модный пьедестал, но далеко не все их виды помогают женщинам быть в тренде. Представленный на фото длинный экземпляр акцентирует внимание на проблемных зонах, увеличивая бедра и делая возрастную леди грузной. Поменяйте длинный кейп на укороченный и носите его с джинсами из плотного денима.

7. Без воротника