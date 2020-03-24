Какие женские черты манят мужчину, исходя из его знака Зодиака?

Женщины, чтобы познакомиться с мужчиной, как правило, склонны прибегать к сторонней помощи. Представительницы прекрасного пола размещают объявления на сайтах знакомств, подписываются на страницы в социальных сетях, иногда засылают сватов, а также прибегают к множеству других «уловок».

Астрологи считают, что прежде чем идти на первое свидание с объектом обожания, стоит запастись некоторой информацией, которая поможет при налаживании контакта. К тому же, специалисты утверждают, что к представителям каждого знака Зодиака надо искать индивидуальный подход.

Так что же привлекает мужчину в женщине, а что моментально отталкивает?

Овен

Внимание Овнов притягивает женский ум, но в разумных пределах. Избранница не должна превосходить их по интеллекту. При этом, ей нужно быть отличной собеседницей.

Овны быстро потеряют к вам интерес в случае, если вы начнете нести откровенные глупости. И это несмотря на шикарную фигуру и остальные внешние достоинства. Также им не нравятся женщины, которые постоянно жалуются и бывает слишком эмоциональными.

Телец

Тельцы оценят по достоинству девушку, которая имеет роскошное тело, одевается со вкусом и вполне может посмеяться над их шутками.

Чрезмерно требовательные болтушки отобьют интерес Тельца сразу и навсегда.

Близнецы

Близнецам нравятся целеустремленные дамы, способные дать как можно больше свободы. А если вы хотите завладеть вниманием представителей этого знака, то создайте небольшую интригу и поиграйте с ними.

Никогда не показывайте Близнецам своего негодования от их поступков. К тому же, не вздумайте их перебивать, жаловаться и плакать. Еще они ненавидят неприятный запах изо рта.

Рак

Подкупить Рака можно качественной едой и увлекательными разговорами. Получилось? Наслаждайтесь — он ваш! Эти мужчины ценят тех, кто смотрит им в глаза, имеет терпение, а также ухаживает за собой и бывает нежным.

Раки терпеть не могут лишнюю опеку и заботу. Ненавидят тотальный игнор. Их самые отъявленные враги — сплетни, высокомерие и грязь.

Лев

Мужчины-Львы любят красивых обеспеченных женщин с хорошей работой и достойной машиной. Часто берут на себя инициативу и предпочитают лидировать в отношениях.

Они не любят девушек с плохими манерами и полным отсутствием амбиций. Ложь для Львов просто недопустима.

Дева

Мужчина, рожденный под этим знаком, выберет себе начитанную даму с изысканным вкусом. Она будет уметь правильно оценивать его мнение, любить животных и красиво одеваться, а также заниматься благотворительностью.

Девы не обратят внимания на женщину, которая неправильно питается и не отдает должное внимание личной гигиене. Длительные рассказы о медицинских процедурах и операциях также сделают свое пагубное дело.

Весы

Весам нужны обаятельные, модно одетые красотки. Эти мужчины без ума от девушек, которые любят театр, книги и искусство в принципе.