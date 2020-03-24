Магия умных женщин: навыки, которые действуют как приворот

Грамотный психолог и love-коуч рассказала, как стать единственной для своего мужчины.
«Ну почему? Почему он со мной так? Я ведь старалась — поддерживала его, всегда была готова прыгнуть в такси и приехать. Я часами выслушивала дурацкие сводки по каким-то ценным бумагам. А он, он такой же, как и все остальные…» — и слезы из глаз Ирины полились в чашку горячего чая. После полутора лет отношений с мужчиной своей мечты она поняла, что последние полгода Ирина в его жизни не одна. А ведь она уже планировала замужество и тайком ездила в пару свадебных салонов на примерку платьев.
Если бы такое случилось с совсем юной девушкой, можно было просто махнуть рукой и сказать, что у нее все будет хорошо. Но когда вам 25, 30, 40 лет и такое происходит не впервые, то впору задуматься. То ли «все мужики одинаковые», то ли вы допускаете какой-то сбой в алгоритме отношений с мужчинами.
Понять, что вы делаете не так, и как это исправить, нам поможет наш постоянный эксперт.
Разберитесь в себе
Неудачи всегда больно бьют по женщине и оставляют на душе серьезные шрамы. Они порождают неуверенность в себе, страх влюбиться и снова получить удар в спину. Со временем добавляются переживания по поводу возраста и внешности. И в итоге вы превращаетесь в подозрительную особу с заниженной самооценкой, которая столбенеет при общении с мужчинами и жутко боится любого эмоционального сближения. Поэтому сначала вам категорически необходимо стать собой, прислушаться к своему внутреннему «я».
Помните, что начать с чистого листа — это не просто отмахнуться от неудачных отношений. Любую боль надо прожить, принять, сделать выводы и… опустить! Чтобы при новом знакомстве она не тянулась за вами тенью, порождая зажимы или обиды, а трансформировалась в опыт, который вы обратите на пользу себе. Целостная, уверенная в себе женщина излучает особую энергетику, которая схожа с жизненным настроем успешных мужчин. А значит, внутренняя гармония поможет вам быть с ними на одной волне. Они это почувствуют и не пройдут мимо такой женщины, будьте уверены!
Сомнениям — да, выносу мозга — нет!
Воспоминания об опытах первой любви, которая сносит крышу мгновенно, с одного взгляда и прикосновения, могут сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что в более осознанных и рассудочных (в хорошем смысле этого слова) отношениях нам свойственно сомневаться. Женщина начинает задаваться вопросами: «Тот ли это мужчина? Действительно ли мы подходим друг другу? Может, мы слишком спешим?» Запомните: сомнения — это нормально! Вы взрослый человек, и обдуманно подходить к построению своего будущего — это правильно.
Если вы в какой-то момент ответили себе на эти вопросы «нет», то уходите. Не тратьте силы и время. Если ответили «да-да-да!» (вот прямо с такими эмоциями), то это тоже повод задуматься. А не хватаетесь ли вы за этого мужчину так, что готовы задушить его своей любовью? Вы всегда под рукой, всегда на связи, заглядываете в глаза, как преданный пес. Когда женщина готова на все, ее тоже бросают.
Она чересчур положительна, чересчур удобна и поэтому скучна, как школьница-зубрилка.
Еще хуже, если параллельно вы вываливаете на мужчину эмоциональный груз обманутых надежд и ожиданий, обид от измен и предательств, манипулируете. Разве он должен чувствовать вину за ваш прошлый опыт? Но вы продолжаете выносить ему мозг, зачастую даже наслаждаясь этим. Дергаете за ниточки и ждете от мужчины ответной реакции. Зачем ему это все? Мало у него других проблем?
Я всегда говорю, что мужчины, а тем более успешные, которые знают сладкий вкус побед, — охотники. Им необходимо завоевывать женщину, постоянно открывать в ней что-то новое. Вот почему вам важно сделать так, чтобы мужчина хотел мчать за вами, трансформироваться с вами в отношениях. И чем интереснее и увлекательнее для него этот процесс, тем выше ваши шансы быть для него единственной сегодня и навсегда.
Легкость в отношениях, а не легкие отношения
Чувствуете разницу в этой игре слов? Она огромна! Когда я говорю женщинам, что нужно научиться быть «легкой», то порой сталкиваюсь с недоумением. Почему-то многие путают «легкость» и «доступность». Нет, речь совсем не об этом.
Легкость в отношениях — это умение по-женски привлекать мужчину, удерживать его внимание на себе, а потом ускользать, оставляя за собой волшебный шлейф, который мужчина почтет за честь нести. Пусть он захочет вас догнать, подхватить на руки и унести в свою «пещеру».
Ваша главная задача — стать для него интересной, дарить приятные ощущения, чтобы он хотел снова и снова получать радость от общения с вами.
Эти навыки, помогут тебе стать единственной для своего мужчины
● Умейте обходить острые углы коммуникации. Не проявляйте слишком много инициативы, не перетягивайте без необходимости одеяло на себя. Не надо использовать мужскую тактику в общении. Стратегия «быть своим парнем» еще никого не приводила к замужеству.
● Ярко и легко знакомьтесь. Я часто говорю о том, что не надо бояться привлекать к себе внимание. Мужчины думают по-другому, им льстит, если их женщина обращает на себя внимание окружающих, поддерживает любой разговор, умеет интересно рассказать о себе и легко обходит возможные провокации.
● Дарите мужчине комплименты. Мужчины до старости остаются мальчишками, которым очень важно получать одобрение. Научитесь делать тонкие обоснованные комплименты, и тем самым вы вдохновите мужчину на новые свершения. Но не скатывайтесь в лесть и ложь! Вы же не карьерист-подчиненный, пытающийся подлизаться к боссу.
● Будьте сильны в женских амплуа. Не надо быть ломовой лошадью или леди-боссом в делах любовных. Необходимо показать, что вы не просто женственная, но еще заботливая и добрая. Вы умеете справляться с вопросами, относящимися к вашим компетенциям, и не дергаете мужчину по мелочам. Потому что играть в беспомощную инфантильную дурочку с умным успешным мужчиной бесполезно. Особы, которые не могут справиться с элементарными вещами, его просто раздражают.
● Завоюйте признание социума мужчины. Километры статей написаны о том, как важно для мужчины мнение социума, который его окружает. Поэтому сразу настройтесь на то, что окружение партнера должно быть на вашей стороне. Присмотритесь к людям, научитесь обходить острые углы в общении, не давайте втягивать себя в ссоры и интриги.
● Наполнитесь мудростью. Никто не обещает, что вам будет легко. Мужчина может проверять вас ревностью, предложением слишком дорогих подарков, погружением в неожиданные ситуации. Внутреннее спокойствие и уверенность помогут вам обойти все провокации, не потеряв себя, и привлечь мужчину своей мечты.