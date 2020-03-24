Магия умных женщин: навыки, которые действуют как приворот

«Ну почему? Почему он со мной так? Я ведь старалась — поддерживала его, всегда была готова прыгнуть в такси и приехать. Я часами выслушивала дурацкие сводки по каким-то ценным бумагам. А он, он такой же, как и все остальные…» — и слезы из глаз Ирины полились в чашку горячего чая. После полутора лет отношений с мужчиной своей мечты она поняла, что последние полгода Ирина в его жизни не одна. А ведь она уже планировала замужество и тайком ездила в пару свадебных салонов на примерку платьев.

Если бы такое случилось с совсем юной девушкой, можно было просто махнуть рукой и сказать, что у нее все будет хорошо. Но когда вам 25, 30, 40 лет и такое происходит не впервые, то впору задуматься. То ли «все мужики одинаковые», то ли вы допускаете какой-то сбой в алгоритме отношений с мужчинами.

Понять, что вы делаете не так, и как это исправить, нам поможет наш постоянный эксперт.

Разберитесь в себе

Неудачи всегда больно бьют по женщине и оставляют на душе серьезные шрамы. Они порождают неуверенность в себе, страх влюбиться и снова получить удар в спину. Со временем добавляются переживания по поводу возраста и внешности. И в итоге вы превращаетесь в подозрительную особу с заниженной самооценкой, которая столбенеет при общении с мужчинами и жутко боится любого эмоционального сближения. Поэтому сначала вам категорически необходимо стать собой, прислушаться к своему внутреннему «я».

Помните, что начать с чистого листа — это не просто отмахнуться от неудачных отношений. Любую боль надо прожить, принять, сделать выводы и… опустить! Чтобы при новом знакомстве она не тянулась за вами тенью, порождая зажимы или обиды, а трансформировалась в опыт, который вы обратите на пользу себе. Целостная, уверенная в себе женщина излучает особую энергетику, которая схожа с жизненным настроем успешных мужчин. А значит, внутренняя гармония поможет вам быть с ними на одной волне. Они это почувствуют и не пройдут мимо такой женщины, будьте уверены!

Сомнениям — да, выносу мозга — нет!

Воспоминания об опытах первой любви, которая сносит крышу мгновенно, с одного взгляда и прикосновения, могут сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что в более осознанных и рассудочных (в хорошем смысле этого слова) отношениях нам свойственно сомневаться. Женщина начинает задаваться вопросами: «Тот ли это мужчина? Действительно ли мы подходим друг другу? Может, мы слишком спешим?» Запомните: сомнения — это нормально! Вы взрослый человек, и обдуманно подходить к построению своего будущего — это правильно.