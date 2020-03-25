Девять неочевидных симптомов бесплодия, о которых стоит знать каждой паре

Если вы не можете забеременеть в течение полугода, возможно, вам пора обратиться к врачу, считает Cosmo.
Если у вас никак не получается забеременеть, это необязательно означает проблемы с фертильностью или бесплодие. Но желательно все-таки знать некоторые тихие признаки бесплодия и вовремя обратиться к врачу. На всякий случай, знаете ли.
Вы не можете забеременеть больше полугода
Шесть месяцев регулярных и, увы, неудачных попыток — это тот срок, после которого врачи рекомендуют женщинам в возрасте 35−40 лет все-таки обратиться к специалисту. Если же вам меньше 35 лет, врачи дают вам около года на попытки. Также очень важно проконсультироваться с гинекологом, если у вас были выкидыши, воспалительные заболевания органов малого таза (в том числе осложнения некоторых заболеваний, передающихся половым путем), а также если вам кажется, что у вас есть другие симптомы бесплодия. Скорее всего, волноваться не о чем, но лучше проверить.
Ваш цикл нерегулярный
Средняя продолжительность менструального цикла, как известно, составляет 28 дней. Впрочем, врачи полагают, что все сроки, укладывающиеся в промежуток от 21 до 35 дней, можно считать вариантом нормы, и не советуют беспокоиться, если время наступления менструации сдвигается на день-другой. Но стоит обязательно обратиться к врачу, если ваш цикл настолько нерегулярный и нестабильный, что вы не можете предсказать начало менструации даже приблизительно, — это может говорить о вероятных проблемах с овуляцией или яйцеклетками (на них приходится почти 25% всех случаев бесплодия), а также о синдроме поликистозных яичников, которые также могут препятствовать зачатию.
Слишком обильные месячные
Чересчур обильные или длительные (кровотечение продолжается больше пяти-семи дней) месячные тоже могут быть признаком проблем с фертильностью. Некоторые заболевания щитовидной железы или почек, а также прием определенных лекарств (например, противовоспалительных препаратов) могут увеличить кровотечение, но его причиной может стать и нарушение работы яичников, миома матки или некоторые виды доброкачественных опухолей. А все эти нарушения, к сожалению, способны воспрепятствовать наступлению беременности. Так что обязательно обратитесь к врачу, если у вас «кровит» слишком сильно или слишком долго.
К сожалению, большинство женщин сталкиваются с более или менее болезненными менструациями. Но если боли становятся слишком сильными и переходят из области таза в нижнюю часть живота и даже поясницу, это может быть проявлением эндометриоза — состояния, когда ткани, выстилающие внутреннюю поверхность матки, распространяются на яичники, кишечник или другие органы малого таза. Эндометриоз может привести к образованию рубцов, которые препятствуют проникновению сперматозоидов в яйцеклетку, а также нарушить имплантацию оплодотворенной яйцеклетки в матку. К сожалению, сложности с беременностью испытывают от трети до половины всех женщин, страдающих эндометриозом. Обязательно обратитесь к врачу, если заметили у себя его симптомы.
Проблемы с кожей
Появление прыщей может быть связано с длительным стрессом, с приемом некоторых лекарств, колебаниями гормонов. А еще с синдромом поликистозных яичников, во время которого женский организм производит больше «мужского гормона» андрогена. Обратитесь к гинекологу-эндокринологу, чтобы исключить это заболевание, так как оно может серьезно сказаться на вашей способности забеременеть.
За каждый третий случай бесплодия «ответственны» мужчины, и поэтому важно обращаться к врачу обоим партнерам, если в течение полугода не получается забеременеть. Одна из возможных причин — варикоцеле, болезнь, при которой вены, снабжающие семенные канатики яичка, чрезмерно расширяются и препятствуют образованию достаточного количества спермы. Один из симптомов — появление расширенных вздутых вен (напоминают варикозные вены на ногах) и увеличение размеров мошонки. К счастью, это заболевание легко лечится, а потому важно вовремя обратиться к врачу.
«Сухие» оргазмы у партнера
Еще одна причина, по которой мужчина может оказаться виновником трудностей с беременностью в паре, — так называемые сухие оргазмы, во время которых происходит ретроградная эякуляция. Сперма поступает не наружу, как при нормальной эякуляции, а как бы возвращается обратно, попадая в мочевой пузырь. Причиной ретроградной эякуляции могут быть различные заболевания (в том числе диабет), травма позвоночника, перенесенные операции на мочевом пузыре, простате или мочеиспускательном канале и даже приём некоторых лекарственных препаратов. Важно не запускать проблему и вовремя обратиться к врачу.
Повышенная или недостаточная масса тела
Причем как у женщины, так и у мужчины. Дело в том, что жировая ткань способна синтезировать женские половые гормоны эстрогены. Слишком большое количество эстрогенов при ожирении вызывает отсутствие качественной овуляции у женщин и нарушение выработки сперматозоидов у мужчин. При недостаточном весе в женском организме, напротив, вырабатывается слишком мало эстрогенов и нарушается менструальный цикл, что, соответственно, уменьшает шансы забеременеть.
Нарушения пищеварения
Боли в желудке, метеоризм, расстройство стула, тошнота, плохой или повышенный аппетит могут свидетельствовать о наличии аутоимунного заболевания — целиакии. Болезнь заключается в непереносимости белка злаковых — глютена. При аллергии на глютен наблюдается угнетение функций репродуктивной системы и гормональные нарушения, поэтому, если вы хотите забеременеть, срочно отправляйтесь на анализ крови и эндоскопию кишечника.