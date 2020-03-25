Девять неочевидных симптомов бесплодия, о которых стоит знать каждой паре

Если у вас никак не получается забеременеть, это необязательно означает проблемы с фертильностью или бесплодие. Но желательно все-таки знать некоторые тихие признаки бесплодия и вовремя обратиться к врачу. На всякий случай, знаете ли.

Вы не можете забеременеть больше полугода

Шесть месяцев регулярных и, увы, неудачных попыток — это тот срок, после которого врачи рекомендуют женщинам в возрасте 35−40 лет все-таки обратиться к специалисту. Если же вам меньше 35 лет, врачи дают вам около года на попытки. Также очень важно проконсультироваться с гинекологом, если у вас были выкидыши, воспалительные заболевания органов малого таза (в том числе осложнения некоторых заболеваний, передающихся половым путем), а также если вам кажется, что у вас есть другие симптомы бесплодия. Скорее всего, волноваться не о чем, но лучше проверить.

Ваш цикл нерегулярный

Средняя продолжительность менструального цикла, как известно, составляет 28 дней. Впрочем, врачи полагают, что все сроки, укладывающиеся в промежуток от 21 до 35 дней, можно считать вариантом нормы, и не советуют беспокоиться, если время наступления менструации сдвигается на день-другой. Но стоит обязательно обратиться к врачу, если ваш цикл настолько нерегулярный и нестабильный, что вы не можете предсказать начало менструации даже приблизительно, — это может говорить о вероятных проблемах с овуляцией или яйцеклетками (на них приходится почти 25% всех случаев бесплодия), а также о синдроме поликистозных яичников, которые также могут препятствовать зачатию.

Слишком обильные месячные

Чересчур обильные или длительные (кровотечение продолжается больше пяти-семи дней) месячные тоже могут быть признаком проблем с фертильностью. Некоторые заболевания щитовидной железы или почек, а также прием определенных лекарств (например, противовоспалительных препаратов) могут увеличить кровотечение, но его причиной может стать и нарушение работы яичников, миома матки или некоторые виды доброкачественных опухолей. А все эти нарушения, к сожалению, способны воспрепятствовать наступлению беременности. Так что обязательно обратитесь к врачу, если у вас «кровит» слишком сильно или слишком долго.

Сильные боли при месячных

К сожалению, большинство женщин сталкиваются с более или менее болезненными менструациями. Но если боли становятся слишком сильными и переходят из области таза в нижнюю часть живота и даже поясницу, это может быть проявлением эндометриоза — состояния, когда ткани, выстилающие внутреннюю поверхность матки, распространяются на яичники, кишечник или другие органы малого таза. Эндометриоз может привести к образованию рубцов, которые препятствуют проникновению сперматозоидов в яйцеклетку, а также нарушить имплантацию оплодотворенной яйцеклетки в матку. К сожалению, сложности с беременностью испытывают от трети до половины всех женщин, страдающих эндометриозом. Обязательно обратитесь к врачу, если заметили у себя его симптомы.

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