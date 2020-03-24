Меню для карантина: чем закупиться, чтобы спокойно сидеть дома

Коронавирус продолжает распространяться, некоторые страны ввели карантин. Полный карантин означает запрет на выход из дома. Длится он до тех пор, пока не будет поставлен диагноз. Как правило, это занимает около 2-3 недель.

И все же многие стали паниковать – вдруг резко объявят карантин для всех. Уже сейчас с полок магазинов начинают в большом количестве исчезать продукты, важные и не очень.

Не нужно хватать все подряд. Вот то, что действительно пригодится тебе в дни изоляции.

1. Гречка, рис, макароны

Они могут храниться долго и доступны по цене. Однако не нужно закупаться на год вперед. Рассчитай, сколько действительно ты и твоя семья едите. Можешь купить немного больше нормы.

2. Консервированные продукты

Если ты не делаешь их сама, купи любые заготовки по вкусу. Они тоже удобны долгим сроком хранения. Только не забывай, что частое их употребление не очень полезно. А во время распространения вируса важно есть то, что укрепляет и повышает иммунитет.

3. Мясные продукты

1 кг мяса в среднем хватает на 3 дня. Рыбы – на 5 дней.

Можно купить (или сделать самостоятельно) котлеты, пельмени, вареники.

4. Молочные продукты

Пастеризованное молоко хранится дольше. У кокосового, овсяного и миндального более длительный срок годности, чем у коровьего.

Творог, сливочное масло, сыр можно замораживать.

5. Фрукты и овощи

В идеале их важно есть свежими, но очень многие фрукты, ягоды и овощи можно замораживать , при этом они не теряют полезных свойств. Некоторые хорошо хранятся в кладовке или закрытых ящиках.

6. Вода

Вряд ли во время карантина что-то случится с водопроводом. Если у тебя есть фильтр, можно и не покупать воду .

Если совсем нервничаешь, купи несколько больших бутылок.

7. Хлеб

В среднем на 3 дня хватает одной буханки. Пока ешь первую, заморозь остальные.

8. Чай, кофе

Покупай по необходимости. Как правило, их хватает на длительное время.

9. Сладкое (или другая любимая еда)

Во время карантина специалисты рекомендует не забывать чем-то баловать себя, чтобы снизить возникший стресс. Шоколад, конфеты, орехи, сухофрукты, мороженое – купи в небольшом количестве все, что нравится.

10. Предметы гигиены

Туалетная бумага (только не нужно в панике скупать больше, чем потребуется).

Мыло, зубная паста, стиральный порошок, чистящие средства (если это действительно необходимо).

Пакеты для мусора. Во время карантина ты не можешь сама выбрасывать его. Для того, чтобы избежать распространения инфекции мусор рекомендуется упаковывать в 2-3 пакета.

Сухие бумажные салфетки и дезинфицирующие средства (можно взять побольше).

Детские подгузники, прокладки.

11. Лекарства

Всегда пригодятся витамины, средства от температуры и простуды (для общего состояния, горла, носа), антибиотики широкого действия, бинт, пластырь, йод.

Не забудь о необходимых лично тебе и твоим близким препаратах, если у кого-то имеются заболевания.

Что не нужно покупать

Прежде всего, не нужно хватать больше, чем тебе на самом деле необходимо. Набирая слишком много, ты можешь лишить продукта тех, кому он действительно нужен. В целом же магазины и службы доставки стараются пополнять ассортимент регулярно, и не стоит бояться дефицита.

1. Маски для лица

Если ты не болеешь, маска тебе не нужна. Она не уберегает от вируса, он может попасть через боковые стороны. При этом в некоторых странах опыт скупки масок жителями лишил доступа к ним медицинских работников, а им они нужны гораздо больше. Если врач не порекомендовал тебе носить маску, не покупай ее.

2. Вредная пища

Особенно стоит отказаться от очень соленой еды. Она способствует обезвоживанию, что замедляет скорость выздоровления или просто не позволяет организму нормально выводить токсины.

3. Огромное количество продуктов